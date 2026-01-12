¿Dónde podría llover este lunes?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes podrían registrarse lluvias aisladas. Podrían afectar a San Rafael y General Alvear.

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que podrían darse algunas tormentas aisladas. Estás podrían ocurrir principalmente en el Sur de la provincia, en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas?

La Alerta Amarilla por tormentas señala que esos departamentos serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de forma ocasional, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

¿Cómo estará este lunes 12-01-2026?

Este lunes estará caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur rotando al este. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 23°C

Martes 13-01-2026

El martes estará inestable con nubosidad variable, descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 31°C | Mínima: 23°C

Miércoles 14-01-2026

El miércoles estará caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 20°C

Jueves 15-01-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 31°C | Mínima: 22°C

Viernes 16-01-2026

Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C