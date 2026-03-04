Disparos en el barrio 8 de abril de Las Heras: detuvieron a un hombre con una ametralladora

El sospechoso fue interceptado cuando intentaba ocultar un arma de guerra con el número limado, que sería la misma utilizada en los disparos de alta cadencia registrados en un video viral. La Justicia investiga el hecho mientras se realizan pericias sobre el arma y el vehículo secuestrado.

En la madrugada de este miércoles, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras detuvo al presunto autor de los disparos que días atrás se escucharon en el barrio 8 de Abril y que quedaron registrados en un video filmado desde el barrio La Bastilla.

El procedimiento se concretó alrededor de las 00.10, cuando efectivos que realizaban patrullaje preventivo en jurisdicción de Comisaría 43 observaron un vehículo Fiat Uno blanco estacionado en la intersección de calles Las Águilas y El Volcán, con signos visibles de daños.

Al advertir la presencia policial, un hombre descendió del rodado e intentó ingresar rápidamente a un domicilio, llevando un bulto oculto bajo la axila. Fue interceptado a pocos metros y, al momento de su aprehensión, dejó caer un arma de fuego tipo pistola ametralladora calibre 9 milímetros.

Se trata de un arma modelo PA3, con cargador con capacidad para treinta proyectiles y municiones colocadas, cuyo número fabril se encontraba limado. También se dispuso el secuestro del vehículo en el que se movilizaba.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el arma secuestrada sería la utilizada en los disparos de alta cadencia que se viralizaron días atrás y que motivaron allanamientos en el barrio 8 de Abril.

Por disposición de la Oficina Fiscal 1 de Las Heras, el detenido quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por averiguación de portación ilegal de arma de guerra. Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias sobre el arma y el vehículo secuestrados.