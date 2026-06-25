“Disculpen mi disfonía, es por gritar para que soltaran a mi hijo”: el desgarrador relato del padre del niño mendocino asesinado en Chile

El niño de 12 años murió tras una brutal encerrona en Chile. Luego del desesperado pedido de su padre, sus familiares pudieron viajar desde Mendoza para acompañar la despedida. El funeral se realizará este viernes y la familia insiste en reclamar justicia.

La historia de Alejandro Águila, el niño de 12 años que murió tras ser arrastrado durante varios kilómetros en una violenta encerrona en Chile, sigue generando una profunda conmoción a ambos lados de la cordillera. En las últimas horas, se confirmó que los familiares que permanecían en Mendoza lograron llegar al país vecino para acompañar el velorio y participar de la despedida final luego de que su padre, el mendocino Fabio Águila, realizara un desgarrador pedido público para que todos puedieran viajar,

El desesperado pedido del padre de Alejandro Águila

Durante una entrevista con medios chilenos, Fabio agradeció el acompañamiento de la prensa y pidió respeto por la intimidad de la familia. Sin embargo, decidió hablar públicamente para solicitar colaboración.

“Quiero poder traer a mi familia desde Mendoza”, expresó visiblemente afectado. Según relató, sus familiares se encontraban esperando en la terminal mendocina para viajar hacia Chile, pero enfrentaban dificultades para concretar el traslado.

Según informaron medios chilenos, los familiares que se encontraban en Mendoza ya arribaron a Chile y acompañan el velorio que se desarrolla en la comuna de Puente Alto.

La llegada de los hermanos, tíos y otros allegados permitió que la familia pudiera atravesar unida las horas previas al funeral. Durante la jornada, vecinos, amigos y familiares se acercaron al lugar para brindar apoyo y expresar sus condolencias.

Cómo será el funeral de Alejandro Águila

El último adiós al menor está previsto para este viernes a las 13.30. Antes de llegar al cementerio, el cortejo realizará un recorrido simbólico por lugares importantes en la vida del niño.

Entre ellos se encuentra su vivienda y también el establecimiento educativo donde estudiaba, donde compañeros, docentes y miembros de la comunidad escolar podrán despedirlo. Posteriormente, sus restos serán trasladados al parque donde recibirá sepultura.

Quién era Alejandro, el niño que murió tras una encerrona en Chile

De acuerdo con medios del vecino país, Alejandro era un chico apasionado por el fútbol. Sus familiares lo describieron como alegre, inquieto y fanático de Colo Colo. También seguía de cerca a la Selección Argentina, una pasión heredada de su padre mendocino, y disfrutaba de cada partido del equipo nacional.

Cómo ocurrió la tragedia que conmociona a Chile

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes sobre la caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura de Catemito, en la comuna de San Bernardo. Alejandro viajaba junto a su padre y una tía cuando fueron interceptados por delincuentes durante una modalidad delictiva conocida como encerrona.

Los asaltantes amenazaron a las víctimas con armas blancas para quedarse con el vehículo. Mientras los adultos descendían para entregar el automóvil, el niño quedó atrapado con el cinturón de seguridad.

Según la reconstrucción realizada por las autoridades chilenas, el menor fue arrastrado varios kilómetros hasta que los delincuentes abandonaron el vehículo, provocándole heridas fatales.

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Mientras atraviesan el duelo, los padres de Alejandro mantienen firme su pedido para que los responsables reciban las máximas sanciones previstas por la ley. Durante el velorio pudieron verse pancartas, insignias y mensajes con la imagen del niño acompañados por una sola consigna: justicia para Alejandro.

Familiares y amigos aseguran que continuarán impulsando acciones para que el caso no quede en el olvido y para que hechos similares no vuelvan a repetirse.