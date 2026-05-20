Diputados aprobó la ley que recorta los subsidios al gas por “zona fría” y Mendoza podría perder beneficios

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de subsidios al gas por zona fría. La iniciativa busca limitar el beneficio a regiones de frío extremo y podría afectar a miles de usuarios mendocinos.

En una sesión cargada de tensión política y cruces entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que modifica el régimen de subsidios al gas por “zona fría”, una medida que podría impactar de lleno en las tarifas de miles de hogares de Mendoza y otras provincias del país. La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, y ahora deberá ser tratada en el Senado. El proyecto propone reducir el alcance geográfico del beneficio y volver a un esquema más acotado, similar al que regía antes de la ampliación aprobada en 2021.

Qué cambia con la nueva ley de zona fría

El texto impulsado por el Gobierno nacional plantea que el régimen especial quede reservado únicamente para zonas consideradas de frío extremo, como la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe, en Mendoza. De esta manera, muchas regiones que habían sido incorporadas en los últimos años podrían perder descuentos en la tarifa del gas.

Según explicó la secretaria de Energía, alrededor de 1.600.000 usuarios dejarían de recibir el subsidio, mientras que 1.800.000 hogares vulnerables continuarían dentro del esquema de asistencia energética focalizada.

El nuevo sistema mantendría descuentos superiores al 75% para sectores de bajos ingresos, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y beneficiarios de programas sociales.

Cómo impactaría en Mendoza

Uno de los puntos más discutidos durante el debate fue el efecto que la medida tendría en provincias como Mendoza, donde actualmente gran parte de los usuarios acceden al beneficio de zona fría. Desde la oposición advirtieron que unos 400 mil hogares mendocinos podrían verse afectados si finalmente se aprueba la ley en el Senado.

Durante la sesión, legisladores mendocinos protagonizaron fuertes cruces. Mientras algunos defendieron la necesidad de focalizar los subsidios para reducir el gasto público, otros cuestionaron que Mendoza quede excluida pese a mantener las mismas condiciones climáticas que cuando se aprobó la ampliación en 2021. “Quitar el beneficio de zona fría es un golpe más para la clase media y los trabajadores”, señalaron desde sectores opositores.

Desde el oficialismo sostuvieron que la reforma busca ordenar el sistema energético y reducir el déficit fiscal. Además, remarcaron que el esquema vigente otorgaba subsidios de manera generalizada, incluso en regiones que no presentan temperaturas extremas durante gran parte del año.

“Antes se subsidiaba indiscriminadamente. Ahora se va a subsidiar a quienes realmente lo necesitan”, argumentaron durante el debate parlamentario. Otro cambio importante es que el subsidio dejaría de aplicarse sobre la factura completa y pasaría a cubrir únicamente el consumo de gas natural, excluyendo cargos fijos y otros conceptos.

La discusión seguirá en el Senado

Aunque el oficialismo logró un relevante triunfo en Diputados, el escenario en el Senado aparece más complejo.

Gobernadores y legisladores de provincias afectadas ya comenzaron a expresar su rechazo al proyecto. Desde Santa Fe, por ejemplo, advirtieron que cientos de miles de usuarios perderían asistencia estatal en plena temporada invernal.

Mientras tanto, el Gobierno nacional busca acelerar la sanción definitiva para aplicar el nuevo esquema tarifario antes del invierno, cuando el consumo de gas alcanza sus niveles más altos.