Día Mundial del Taco en Mendoza con promociones 2×1: cuándo es y cómo participar

La propuesta invita a disfrutar de beneficios especiales con opciones para todos los gustos, en una jornada en el marco del Día Mundial del Taco.

En el marco del Día Mundial del Taco, Godoy Cruz se suma a la celebración con una propuesta que promete tentar a más de uno: promociones 2×1 en tacos en distintos locales gastronómicos del departamento.

La iniciativa, impulsada junto a comerciantes del rubro, busca atraer tanto a mendocinos como a turistas con uno de los platos más representativos de la cocina mexicana.

Por qué se celebra el Día Mundial del Taco

El Día Mundial del Taco se celebra cada 31 de marzo y nació en 2007 como parte de una campaña para difundir este clásico de la gastronomía mexicana a nivel global. Con el tiempo, la fecha se convirtió en una excusa perfecta para reunirse y disfrutar de sabores que cruzaron fronteras.

Cómo acceder al 2×1 en tacos

La propuesta se llevará a cabo el martes 31.

Para obtener el beneficio, las personas interesadas deberán ingresar a un enlace donde podrán conseguir un código promocional. Ese código será solicitado al momento de hacer la reserva en el local elegido, por lo que es un paso clave para acceder a la promoción. Además, deberán abonar en efectivo o mediante transferencia.

Los locales que participan

Entre los comercios adheridos se encuentran:

La Taquería (Ceretti 244, Planta Uno)

(Ceretti 244, Planta Uno) Taco Azteca (Av. San Martín Sur 2875, Palmares)

(Av. San Martín Sur 2875, Palmares) Tacos México (San Martín 1850, Bombal)

Cada uno de ellos ofrece la posibilidad de reservar con anticipación para asegurar el lugar y acceder al beneficio.