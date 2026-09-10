Día del Cliente: qué supermercado tendrá promociones de hasta 2×1 y ofertas en productos regionales

La cadena de supermercados prepara una jornada especial este viernes 11 de septiembre en sus sucursales, con descuentos, regalos, sorteos y degustaciones. Además, habrá precios promocionales en productos mendocinos hasta el 15 de septiembre.

Este viernes, Carrefour celebrará el Día del Cliente en Mendoza con una serie de promociones especiales que incluirán descuentos de hasta 2×1, regalos, sorteos y degustaciones. La propuesta se desarrollará durante toda la jornada en las distintas sucursales que la cadena tiene distribuidas en la provincia.

La acción alcanzará a los diferentes formatos de Carrefour en Mendoza, desde hipermercados y locales Market hasta Maxi y más de 30 tiendas Express. A esto se sumará una iniciativa especialmente orientada a los consumidores que buscan productos mendocinos, con precios promocionales que se mantendrán hasta el martes 15 de septiembre.

Qué promociones tendrá Carrefour por el Día del Cliente

La celebración del Día del Cliente incluirá promociones especiales en distintas categorías de productos, con ofertas que llegarán hasta el 2×1.

Además de los descuentos, los clientes podrán encontrarse con regalos, sorteos y degustaciones en diferentes puntos de la cadena, en una jornada pensada para acompañar la fecha con distintas propuestas comerciales.

La promoción estará disponible este viernes 11 de septiembre en las sucursales participantes de Carrefour en Mendoza.

Uno de los puntos destacados de la iniciativa serán los productos regionales de Mendoza, que tendrán precios especiales hasta el 15 de septiembre.

Entre las opciones incluidas aparecen las aceitunas verdes con carozo Malagueña, en presentación de 190 gramos, a $1.110, y los alfajores Entre Dos, a $1.100.

La propuesta incluye además productos de marcas regionales como Talca, Agua Villa de Montaña y Duft, que forman parte de la oferta de productos mendocinos disponible en las góndolas de la cadena.

En qué sucursales de Carrefour habrá promociones en Mendoza

La propuesta se extenderá por distintos formatos y puntos de venta de Carrefour en Mendoza. Entre los hipermercados mencionados por la compañía se encuentran los ubicados en Rondeau s/n, Acceso Este, y en Las Heras 798 y Belgrano en pleno centro mendocino.

También participarán locales Market como el de Colón 324, el ubicado en Azcuénaga y San Martín de Oro, en Luján de Cuyo, y el de Beltrán 2078, en Godoy Cruz.

En el formato Maxi, la acción alcanzará a los establecimientos de San Martín 169, en Godoy Cruz, y Balcarce 141. A estos puntos se suman más de 30 tiendas Express distribuidas en distintos sectores de la provincia.

Hasta cuándo estarán las ofertas para clientes en Mendoza

Las promociones especiales por el Día del Cliente en Mendoza estarán disponibles durante este viernes 11 de septiembre, mientras que la campaña de precios promocionales para productos regionales se extenderá hasta el martes 15 de septiembre.

De esta manera, Carrefour buscará aprovechar la celebración para ofrecer descuentos y beneficios a sus clientes y, al mismo tiempo, poner en primer plano la producción de empresas y marcas mendocinas.