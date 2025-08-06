Día de San Cayetano en Mendoza: horarios de las misas y los cortes de calle para este jueves 7 de agosto

Miles de fieles mendocinos se preparan para vivir una nueva jornada de fe este 7 de agosto, Día de San Cayetano, el santo patrono del pan y del trabajo. Con múltiples celebraciones litúrgicas y procesiones, la jornada tendrá importantes cortes de calle en Godoy Cruz.

Cada 7 de agosto, Mendoza se convierte en escenario de una de las expresiones de fe más masivas del calendario religioso: el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Como cada año, miles de personas acudirán a agradecer, pedir o renovar su fe ante el santo que simboliza esperanza y estabilidad en el plano laboral.

En Godoy Cruz, la tradicional parroquia San Cayetano, ubicada en Anatole France 642, abrirá sus puertas desde las 6:30 de la mañana. Durante la jornada se celebrarán misas a las 7:00, 9:30, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:30 y 22:00. La procesión central está prevista para las 16:30, momento en que se concentrarán los fieles para recorrer las calles aledañas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por San Cayetano Godoy Cruz Comunicación (@sancayetanogc)

Cortes de tránsito en Godoy Cruz este jueves 7 de agosto

El municipio de Godoy Cruz informó que se realizarán cortes de tránsito entre las 8:00 y las 20:00 en los siguientes puntos:

Anatole France y Chacabuco

Derqui y O’Higgins

Derqui y Santos Dumont

A esto se suma que la calle Beltrán, entre Chacabuco y Anzorena, permanecerá cerrada por las obras del Metrotranvía. Se recomienda a los automovilistas evitar la zona y optar por rutas alternativas.

Además, se instalarán baños químicos: dos para mujeres, dos para hombres y uno adaptado para personas con discapacidad, ubicados en la zona de la Ciclovía.

Desde el municipio también recordaron que está prohibida la venta ambulante de alimentos, por lo que se reforzará el control con inspectores de comercio. Se solicita a los asistentes mantener la limpieza en calles, veredas y jardines, así como respetar la veda de estacionamiento en puentes y zonas no habilitadas.