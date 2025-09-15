Día de la Primavera 2025 en Mendoza: cinco planes imperdibles para el fin de semana

El 21 de septiembre se celebra en Argentina el Día de la Primavera y del Estudiante, y en Mendoza habrá una variada agenda cultural. Con recitales, festivales, algunos con entrada gratuita, la provincia se prepara para recibir la nueva estación. Entre los imperdibles se destaca el show de Luck Ra en Luján de Cuyo.

El 21 de septiembre no es una fecha más en el calendario argentino: se celebra el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, dos jornadas que en Mendoza se viven con música, color y actividades al aire libre. En 2025, te contamos algunos planes nuevos para que recibas esta estación con todo. Muchos de los eventos son con entrada libre y gratuita para todos.

Qué se festeja el 21 de septiembre en Argentina

El 21 de septiembre reúne varias conmemoraciones. Además de la llegada de la primavera y el tradicional festejo del estudiante en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, la fecha coincide con:

Día Internacional de la Paz

Día del Alzheimer

Día de la Sanidad

Día del Artista Plástico

Día del Fotógrafo, entre otras efemérides.

En Mendoza, estas celebraciones se combinan con actividades que invitan a disfrutar de espacios verdes, música en vivo y propuestas gastronómicas.

Qué hacer el 21 de septiembre: Cinco planes para disfrutar en Mendoza

1- Guaymallén – Mood Primavera en el Predio de la Virgen

El sábado 20 de septiembre, Guaymallén será sede de Mood Primavera, un festival gratuito con la participación de bandas locales como Gauchito Club, Pasado Verde, La Skandalosa Tripulación y Spaghetti Western.

Se realizará en el Predio de la Virgen a partir de las 15 con entrada libre y gratuita. Está organizado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y la Universidad Nacional de Cuyo.

Además, los presentes podrán disfrutar de la gastronomía y otras actividades que tendrán lugar en un escenario alternativo que ofrecerá:

2- Luján de Cuyo – Kapanga y Luck Ra en el Multiespacio Cultural

Uno de los eventos más esperados será en Luján de Cuyo, que presentará dos noches de música.

El sábado 20 se presentará Kapanga , acompañados por artistas locales y DJ sets.

, acompañados por artistas locales y DJ sets. El domingo 21 llegará Luck Ra, el fenómeno cordobés que fusiona cuarteto, pop y urbano, en su primera presentación en el departamento.

Además, habrá 43 ranchos estudiantiles que ofrecerán comidas y bebidas para recaudar fondos para viajes de egresados.

Las entradas se pueden adquirir a través de tu entrada web: https://www.tuentrada.com/ . Para la jornada del 21, el precio del ticket arranca en $28.000 y se puede pagar en cuotas sin interés.

3- Godoy Cruz – Tres días de música y “Que vuelvan los lentos”

Del 19 al 21 de septiembre, el Parque San Vicente será escenario de un festival con más de 15 bandas mendocinas y artistas como Los Playeros y Mi Amigo Invencible. Habrá food trucks, ferias de emprendedores y un escenario 360°. Además, la entrada será libre y gratuita.

Noche tributo al rock: jueves 19 con Bendita Úrsula (Los Redondos); Superhéroes (Charly García); Jessicos (Babasonicos) y Bokanegra (Soda Stereo).

Noche de cuarteto: sábado 20 con la presentación de La Lucía; Caraduras; La Klave; Tequila y la sonoridad tropical de Los Playeros.

Noche Menduca: domingo 21 con bandas locales como El Lorenzo Pa; Analía Soul; Setas; Ruido Cassette; Kush Mama; Batos; Mi Amigo Invencible y Varese se suman a la grilla.

La Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (AMEGAM), con el apoyo de la Municipalidad de Godoy Cruz y la Fundación de Todo Corazón, lanza una nueva entrega de su festival donde vas a poder encontrar una amplia oferta gastronómica.

En paralelo, el domingo 28 se realizará una nueva edición de “Que vuelvan los lentos” en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, con más de 20 DJs repasando clásicos de los años 80, 90 y 2000.

4- Las Heras – Estudiantina Joven 2025 en el Polimeni

El jueves 25 y viernes 26, el Estadio Vicente Polimeni volverá a vibrar con la Estudiantina Joven, un encuentro pensado para los estudiantes secundarios. Habrá coreografías, sorteos, kioscos estudiantiles, actividades recreativas y shows musicales gratuitos.

5- La T y la M en Tunuyán

El departamento del Valle de Uco celebrará el Día de la primavera con un show de la T y la M. El evento será el domingo 21 de septiembre en el Anfiteatro Municipal.

La venta de entradas es física para locales con DNI en Tunuyán y tienen un valor desde los $8.000. Por otro lado, también se venderán tickets online a través de entradaweb.com.ar y los precios arrancan desde los $18.000.