Detuvieron a “El Cebolla”: un criminal que vendía drogas, robaba autos y celulares en la Cuarta Sección y el barrio San Martín

La Policía de Mendoza detuvo a “El Cebolla” y a otras siete personas en una serie de allanamientos en Ciudad, donde secuestraron cocaína, marihuana, vehículos, teléfonos y más de $500.000 en efectivo, desarticulando una red de narcomenudeo.
La Policía de Mendoza desarticuló una organización dedicada al narcomenudeo en Ciudad y detuvo a su presunto líder, conocido como “El Cebolla”, junto a otras siete personas.
El operativo incluyó seis allanamientos simultáneos en el Barrio San Martín y la Cuarta Sección Este, donde se secuestraron drogas, vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Los detenidos
En el operativo detuvieron a 8 personas:
- A.C.G.P.F. (“El Cebolla”), 36 años.
- G.R.J.E., 28 años.
- O.A.J.D., 29 años.
- P.A.C.H., 49 años.
- J.G.E.N., 33 años.
- O.A.D.D., mujer de 35 años.
- A.M.H.M., 41 años, detenido por poseer un vehículo con pedido de secuestro por hurto agravado.
- P.S.J.D., 37 años, detenido por registrar un pedido de captura vigente por la Justicia Provincial.
Investigación y operativo
La investigación fue llevada adelante por la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico de la Dirección General de Investigaciones, con intervención de la Unidad Fiscal Mendoza – Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, a cargo de la fiscal Patricia Santoni.
Según la pesquisa, “El Cebolla” lideraba una red de distribución de estupefacientes que abastecía distintos puntos de venta en el Barrio San Martín y sectores de la Cuarta Sección Este. Las tareas de inteligencia permitieron identificar las viviendas utilizadas como centros de acopio y venta, así como la modalidad de distribución y la conexión entre los integrantes.
Para ejecutar las medidas judiciales se contó con la colaboración del Cuerpo de Infantería, el Grupo Especial de Seguridad —ante el riesgo de armas de fuego y resistencia— y la Unidad de Acción Preventiva, que realizó controles en la zona para evitar fugas.
Secuestros
En los allanamientos se incautaron:
- 200 gramos de cocaína.
- 187,7 gramos de marihuana.
- Elementos de fraccionamiento.
- $500.000 en efectivo.
- 14 teléfonos celulares.
- Tres automóviles vinculados a la organización: un VW Virtus, un VW Bora y un VW Gol.
- Un Citroën Aircross con pedido de secuestro por hurto agravado.
Intervención judicial
Todos los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal de Garantías N°3, a cargo de la jueza María Paula Marissi.