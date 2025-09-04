Detuvieron a “El Cebolla”: un criminal que vendía drogas, robaba autos y celulares en la Cuarta Sección y el barrio San Martín

La Policía de Mendoza detuvo a “El Cebolla” y a otras siete personas en una serie de allanamientos en Ciudad, donde secuestraron cocaína, marihuana, vehículos, teléfonos y más de $500.000 en efectivo, desarticulando una red de narcomenudeo.

La Policía de Mendoza desarticuló una organización dedicada al narcomenudeo en Ciudad y detuvo a su presunto líder, conocido como “El Cebolla”, junto a otras siete personas.

El operativo incluyó seis allanamientos simultáneos en el Barrio San Martín y la Cuarta Sección Este, donde se secuestraron drogas, vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los detenidos

En el operativo detuvieron a 8 personas:

A.C.G.P.F. (“El Cebolla”) , 36 años.

, 36 años. G.R.J.E. , 28 años.

, 28 años. O.A.J.D. , 29 años.

, 29 años. P.A.C.H. , 49 años.

, 49 años. J.G.E.N. , 33 años.

, 33 años. O.A.D.D. , mujer de 35 años.

, mujer de 35 años. A.M.H.M. , 41 años, detenido por poseer un vehículo con pedido de secuestro por hurto agravado.

, 41 años, detenido por poseer un vehículo con pedido de secuestro por hurto agravado. P.S.J.D., 37 años, detenido por registrar un pedido de captura vigente por la Justicia Provincial.

Investigación y operativo

La investigación fue llevada adelante por la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico de la Dirección General de Investigaciones, con intervención de la Unidad Fiscal Mendoza – Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, a cargo de la fiscal Patricia Santoni.

Según la pesquisa, “El Cebolla” lideraba una red de distribución de estupefacientes que abastecía distintos puntos de venta en el Barrio San Martín y sectores de la Cuarta Sección Este. Las tareas de inteligencia permitieron identificar las viviendas utilizadas como centros de acopio y venta, así como la modalidad de distribución y la conexión entre los integrantes.

Para ejecutar las medidas judiciales se contó con la colaboración del Cuerpo de Infantería, el Grupo Especial de Seguridad —ante el riesgo de armas de fuego y resistencia— y la Unidad de Acción Preventiva, que realizó controles en la zona para evitar fugas.

Secuestros

En los allanamientos se incautaron:

200 gramos de cocaína.

187,7 gramos de marihuana.

Elementos de fraccionamiento.

$500.000 en efectivo.

14 teléfonos celulares.

Tres automóviles vinculados a la organización: un VW Virtus, un VW Bora y un VW Gol.

Un Citroën Aircross con pedido de secuestro por hurto agravado.

Intervención judicial

Todos los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal de Garantías N°3, a cargo de la jueza María Paula Marissi.