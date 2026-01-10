Despúes de una jornada fresca ¿ vuelven las lluvias y el calor a la provincia?

Luego de dos jornadas marcadas por la lluvia y el descenso de la temperatura, el radar marca temperaturas cercanas a los 30° para la jornada de este sábado. ¿Regresan las lluvias?

El pronóstico del tiempo en Mendoza para este sábado anticipa una jornada marcada por el calor y la presencia de nubosidad variable, con una máxima prevista de 33°C y una mínima de 19°C. Las condiciones se presentan mayormente estables durante gran parte del día, aunque con posibilidad de tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostró intervalos de sol y nubes, con vientos leves provenientes del noreste. Este patrón climático, genera un ambiente cálido y húmedo que puede derivar en fenómenos de inestabilidad hacia la tarde y la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que hacia la noche el tiempo se tornará inestable, con probabilidad de chaparrones y actividad eléctrica en áreas puntuales. Aunque no se esperan lluvias generalizadas, sí podrían registrarse precipitaciones breves y de intensidad variable.

El viento del noreste se mantendrá leve durante toda la jornada, sin generar complicaciones en la circulación ni en la sensación térmica. Sin embargo, su presencia contribuye a la formación de nubosidad y al ingreso de aire húmedo, factores que favorecen la inestabilidad nocturna.

Para quienes planean actividades al aire libre, se recomienda precaución en horas de la tarde y noche, especialmente en zonas rurales o de montaña, donde las tormentas aisladas pueden aparecer de manera repentina. La hidratación y el uso de protección solar siguen siendo claves frente a las altas temperaturas.