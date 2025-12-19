Después de la Polémica en Luján de Cuyo Carrodilla tendrá dos candidatas para la vendimia

Luego de semanas de controversia, denuncias y un expediente administrativo aún abierto, el distrito más poblado de Luján de Cuyo llegará a la Fiesta Departamental de la Vendimia con una situación inédita: dos candidatas representarán a Carrodilla en la elección de la reina.

La Fiesta de la Vendimia Departamental de Luján de Cuyo, prevista para este sábado 20 de diciembre en el Parque Ferri, tendrá un condimento especial que la vuelve única dentro del calendario vendimial mendocino. Por primera vez, el distrito de Carrodilla contará con dos representantes en la elección de la soberana departamental, luego de que se desatará la polémica y una denuncia por “violencia institucional”.

La decisión se da tras la fuerte polémica que se desató luego de la elección distrital realizada el 9 de noviembre, cuando Lara Iacopini fue proclamada reina por voto popular y posteriormente desplazada mediante un decreto municipal, a raíz de una denuncia que cuestionó la validez de su documentación personal.

Ante este escenario, y con un trámite administrativo aún en curso, el municipio resolvió que ambas jóvenes participen de la fiesta y de la elección, evitando así excluir a ninguna de las postulantes hasta que se resuelva la situación de fondo.

Quiénes son las dos candidatas de Carrodilla

De esta manera, Carrodilla estará representada por Lara Iacopini y Paula Portillo, quienes subirán al escenario en una vendimia que ya quedó marcada por su carácter excepcional.

Lara Iacopini, de 22 años, es estudiante de Enología en la Universidad Nacional de Cuyo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luján de Cuyo (@lujandecuyomza)

Paula Portillo, de 19 años, estudia Turismo y Hotelería y había sido proclamada Virreina distrital.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luján de Cuyo (@lujandecuyomza)

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo explicaron que la determinación de permitir la participación de ambas responde a que “existe un proceso administrativo en evaluación”, por lo que se optó por una salida intermedia que garantice la representación del distrito sin anticipar definiciones.

Una vendimia con historia y show central

La celebración departamental será además una de las más relevantes del calendario, ya que se enmarca en los 90 años de la Vendimia provincial. La fiesta central contará con la puesta en escena de “Alquimia del Malbec”, dirigida por Pedro Marabini y Omar Escales, y tendrá una previa musical de lujo con la presentación de Alejandro Lerner, desde las 20.30, con entrada libre y gratuita.

El origen del conflicto que sacudió a Carrodilla

La controversia tomó dimensión pública luego de que Mariana Bosco, ex Reina Nacional de la Vendimia 1993, denunciara violencia institucional, destrato y prácticas discriminatorias por parte del municipio. La acusación se centró en la situación de su hija, Lara Iacopini, apartada del cargo tras denuncias por el presunto uso de un DNI falso.

Bosco aseguró que su hija presentó toda la documentación exigida al momento de la inscripción y cuestionó que las irregularidades no hayan sido advertidas antes de la coronación. También denunció agresiones verbales y la falta de acompañamiento institucional frente a los ataques recibidos en redes sociales.

La exsoberana relató además qué asistentes sociales municipales se presentaron sin previo aviso en el domicilio familiar para constatar la residencia, una medida que consideró innecesaria, ya que —según indicó— la familia vive desde hace más de diez años en Villa Atilia, Carrodilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariana Bosco (@mariana.bosco)

Días después, el municipio convocó a una audiencia de conciliación en la que se informó que la destitución se originó a partir de la denuncia de dos candidatas no electas, algo que Bosco negó de forma tajante, remarcando que la documentación estaba en poder del Estado desde el inicio del proceso.