Departamentos de Godoy Cruz: estos fueron los números que salieron sorteados para Los Constituyentes II

Ya se conocieron los números sorteados para las 48 viviendas del Fideicomiso Constituyentes II. El proceso fue público, transparente y certificado, y apunta a facilitar el acceso a la casa propia para familias de clase media.

Este lunes se realizó el esperado sorteo de 48 viviendas correspondientes a la segunda etapa del Fideicomiso Constituyentes II, un complejo habitacional ubicado en Vélez Sarsfield, entre Augusto Vandor y Rafael Cubillos, en cercanías del Mendoza TIC Parque Tecnológico.

El procedimiento se llevó a cabo mediante el software desarrollado por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), que seleccionó de forma aleatoria un titular y dos suplentes por cada unidad. La transmisión fue pública y en vivo, a través de los canales oficiales de YouTube de la Municipalidad de Godoy Cruz y del IPJyC. Los resultados están certificados por escribano público y pueden consultarse en los sitios habilitados.

Es importante destacar que los números sorteados corresponden a los códigos asignados previamente a cada persona inscripta, los cuales fueron enviados por correo electrónico al momento de la inscripción. No se utilizaron nombres durante el sorteo, para garantizar transparencia y trazabilidad en el proceso.

El intendente Diego Costarelli remarcó que el proyecto está dirigido a familias de clase media que pueden afrontar un alquiler, pero encuentran dificultades para acceder a una vivienda propia. Además, informó que próximamente se solicitará a los ganadores la presentación de la documentación requerida, para avanzar con los pasos administrativos y completar la adjudicación de las 48 unidades.

El emprendimiento cuenta con un 60% de financiamiento municipal y un 40% del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). En ese sentido, el presidente del IPV, Gustavo Cantero, destacó que “la Municipalidad de Godoy Cruz es la única que trabaja haciendo barrios de este tipo para la clase media asalariada”.

Por su parte, Ida López, presidenta del IPJyC, subrayó la confiabilidad del sistema utilizado: “El software tiene certificación internacional y ya fue aplicado en sorteos anteriores. Se trabajó con números, no con nombres, y luego la Municipalidad comunica los resultados a cada participante”.

Estos fueron los números sorteados:

Los Constituyentes II: así son las casas

El Fideicomiso Constituyentes II contempla un total de 64 departamentos distribuidos en cuatro bloques de 16 unidades. Cada vivienda cuenta con:

Dos dormitorios, cocina, baño y cochera

64 m² cubiertos y 9 m² descubiertos (balcón exclusivo)

Sistema de calefacción solar complementario

Muebles de cocina, mesadas, alacenas, grifería y placares de primera calidad

La inscripción se realizó de forma online, conforme a los requisitos establecidos en el Decreto Municipal Nº 2848. Este es el segundo emprendimiento que se ejecuta bajo esta modalidad, con el objetivo de brindar soluciones habitacionales a sectores medios mediante esquemas de asociativismo y construcción sustentable.

La Municipalidad de Godoy Cruz invita a los participantes a consultar los resultados oficiales y seguir atentos a las próximas etapas del proceso.