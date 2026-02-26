Defensa Civil emitió un aviso a corto plazo por fuertes lluvias y granizo en una zona de Mendoza

Según informó Defensa Civil Mendoza a las 11.46, el fenómeno comenzó con una intensa caída de granizo en la zona urbana y rural. El reporte fue brindado por el representante local del organismo, Ceferino Campos.

Minutos más tarde, a las 12.28, desde el Radar San Martín, Hugo Videla detalló que se observaban lluvias intensas sobre cultivos de La Paz y a lo largo de la Ruta 7. También se detectó caída de granizo en campos ubicados al norte del departamento, además de precipitaciones abundantes en sectores del sur.

A las 13.04, una nueva actualización del Radar San Martín confirmó que continuaban las lluvias intensas con granizo tanto al norte como al sur de La Paz, principalmente en áreas rurales. No obstante, se aclaró que no se registraban afectaciones sobre la Ruta 7, manteniéndose la transitabilidad con normalidad.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del sistema meteorológico y recomiendan a productores y conductores mantenerse informados ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

Por precaución, mantiene una Alerta a corto plazo para esa zona de La Paz.

¿Puede llover en el resto de la provincia?