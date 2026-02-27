Defensa Civil emitió un aviso a corto plazo por fuertes lluvias y granizo en tres departamentos de Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que una fuerte tormenta ya se instaló en un sector de la provincia. Pide especial atención porque viene con presencia de granizo.

El servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a corto plazo porque una fuerte tormenta con granizo afecta este viernes al Sur provincial, especialmente a los departamentos de San Carlos, San Rafael y Santa Rosa, donde ya se registraron lluvias intensas en distintos sectores rurales.

Según informó Defensa Civil Mendoza a las 19:36, el fenómeno comenzó con una intensa caída de granizo en la zona urbana y rural afectando la Ruta 143. Según indicaron desde el Radar Sur, la tormenta presentaba granizo de gran tamaño.

Qué dice el radar de Contingencias climáticas

Esto muestra el radar de Contingencias Climáticas con las celdas generándose en la provincia este viernes por la noche. Dodne se peude ver que unas de las zonas más complicadas con tormentas son los departamentos de San Rafael, San Carlos y Santa Rosa.

Los radares meteorológicos, mediante microondas, detectan fenómenos como tormentas, turbulencia o cizalladura.

Estas microondas son devueltas en forma de eco y se representan por colores:

El verde indica baja precipitación

El amarillo precipitación media

El rojo alta precipitación.

MIRÁ EL RADAR EN VIVO DESDE ACÁ

El pronóstico del tiempo para Mendoza

Viernes 27 de febrero

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, inestable con tormentas, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargue. Posibilidad de granizo. Máxima: 33°C | Mínima: 18°C.

Sábado 28 de febrero

Nubosidad en disminución con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste. Máxima: 29°C | Mínima: 18°C.

Domingo 1 de marzo

Caluroso con nubosidad variable, inestable hacia la noche con tormentas, vientos moderados del noreste. Máxima: 35°C | Mínima: 17°C.