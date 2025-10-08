Damas Gratis, Ciro, Molotov y La Konga: músicos que estarán en la Fiesta de la Cerveza ¿cuándo y dónde será?

La Fiesta Provincial de la Cerveza vuelve al Hipódromo de Mendoza con tres noches de música que recorren cumbia, rock, trap y cuarteto. Con artistas consagrados y nuevas propuestas, el festival promete energía, diversidad y un espacio de encuentro cultural para toda la familia.

El Hipódromo de Mendoza se prepara para convertirse, entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre, en el epicentro de la música con la 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza. Tres noches cargadas de energía, ritmos variados y artistas consagrados y emergentes prometen un festival que atraviesa géneros y generaciones.

La propuesta musical de esta edición recorre desde la cumbia villera hasta el rock potente y el trap actual, reunida en un line-up que refleja lo mejor del panorama nacional e internacional.

Bandas confirmadas: clásicos y nuevas tendencias

Entre los nombres que se presentarán, destacan:

Damas Gratis : liderada por Pablo Lescano, la banda es un referente indiscutible de la cumbia argentina. Con décadas de trayectoria, sus letras callejeras y su estilo festivo la han convertido en un clásico infaltable de los grandes escenarios.

Cazzu : la cantante y trapera reconocida por su estilo moderno, que combina beats contemporáneos con melodías introspectivas y un enfoque urbano latino.

LBC & Eugenia Quevedo : esta dupla fusiona cuarteto cordobés, pop y sonido urbano, compartiendo escenario con figuras de la escena tropical.

Ciro y los Persas : un emblema del rock nacional que llega con himnos clásicos y un repertorio rico y variado, combinando lírica profunda y ejecución musical sólida.

Molotov : desde México, la banda trae su rock explosivo, letras críticas y guitarras afiladas que prometen encender al público.

La Konga : especialistas en cumbia y cuarteto cordobés, expertos en generar conexión inmediata con la audiencia.

Piti Fernández : reconocido por su trabajo en Las Pastillas del Abuelo, llega como solista con letras poéticas y reflexivas, fusionando rock, candombe, country y jazz.

La Franela: histórica banda de rock nacional, que mezcla pop, reggae y ska, con letras emotivas sobre amor, lucha, familia y superación.

Tres noches para vibrar

Durante las tres jornadas, los asistentes podrán disfrutar de bloques diferenciados de cumbia, rock, cuarteto y trap/urbano, con cambios de ritmo que mantendrán la energía en alto. La programación permite pasar de la fuerza de la cumbia a la potencia del rock o a las propuestas contemporáneas del trap.

Pero el festival no solo es música: también es un espacio cultural que incluye gastronomía regional, puestos de cerveza artesanal, intervenciones artísticas locales y espacios de esparcimiento para todo tipo de público.

Un encuentro de identidades y generaciones

La Fiesta Provincial de la Cerveza no solo celebra la música: es un punto de encuentro entre provincias, generaciones y estilos. Con un cartel que combina artistas consagrados y propuestas emergentes, invita a los mendocinos y visitantes a disfrutar de la música local, nacional y latinoamericana en su máxima expresión, mientras se comparte cultura, tradición y buena cerveza.