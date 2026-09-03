¿Cuándo llega el frío a Mendoza?

El tiempo en Mendoza tendrá un marcado cambio durante los próximos días. Después de jornadas con temperaturas más agradables, el ingreso de frentes fríos provocará un descenso térmico que se hará sentir especialmente durante el fin de semana.

Este jueves 3 de septiembre se presentará parcialmente nublado y ventoso, con vientos moderados del sector sur y descenso de la temperatura. Además, se esperan precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada y nevadas débiles en la cordillera, como consecuencia del ingreso de aire frío.

La temperatura máxima alcanzará los 19°C, mientras que la mínima será de 10°C.

Viernes: comienza a sentirse el descenso

Para el viernes 4, el pronóstico anticipa nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, con vientos leves del sudeste. También podrían registrarse heladas parciales, mientras que la cordillera permanecerá poco nubosa.

La máxima será de 18°C y la mínima descenderá hasta los 7°C.

El sábado llega el frío más intenso

El cambio más marcado se producirá el sábado 5 de septiembre. Se espera una jornada mayormente nublada y fría, con un nuevo descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

Además, podrían registrarse precipitaciones aisladas y nuevamente habrá condiciones de inestabilidad en la cordillera. El ingreso de otro frente frío profundizará el descenso térmico.

La máxima apenas llegará a 12°C, mientras que la mínima será de 5°C.

Domingo frío y con mínima de 4°C

El domingo 6 continuará el ambiente frío en Mendoza. El cielo estará parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura.

La jornada tendrá una máxima de 12°C y una mínima de apenas 4°C, por lo que las primeras horas del día serán especialmente frías.

¿Cuándo vuelve a subir la temperatura?

El lunes 7 se espera una leve recuperación. El cielo estará poco nuboso y las temperaturas tendrán un ascenso, aunque persistirán las heladas parciales durante la mañana.

La máxima alcanzará los 16°C, mientras que la mínima será de 3°C.

En síntesis, el frío se hará sentir con mayor intensidad desde el sábado, cuando las máximas caerán hasta los 12°C. El domingo mantendrá condiciones similares y recién el lunes comenzaría una recuperación de las temperaturas, aunque con mañanas muy frías.