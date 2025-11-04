¿Cuándo ingresa el frente frío?

Contingencias Climáticas informó que este martes por la noche ingresa el frente frío a la provincia. La máxima bajará a los 22 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas informó que durante la noche de este martes ingresará un frente frío a la provincia, bajando la temperatura máxima de los 28 grados a los 22 ¿Cuándo volverá a subir? En esta nota todos los detalles.

¿Cómo estará este martes 04-11-2025?

Este martes estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura y tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 28°C | Mínima: 15°C

Miércoles 05-11-2025

El miércoles estará mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 11°C

Jueves 06-11-2025

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas, vientos algo fuertes del sector sur.

Máxima: 24°C | Mínima: 10°C

Viernes 07-11-2025

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste.

Máxima: 22°C | Mínima: 8°C

Sábado 08-11-2025

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable hacia la noche.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

Domingo 09-11-2025

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 26°C | Mínima: 10°C