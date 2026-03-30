¿Cuándo cobran los estatales? el Gobierno confirmó la fecha del pago de haberes

El Gobierno provincial informó que los sueldos de los estatales mendocinos correspondientes a marzo se depositarán antes del fin de semana largo de Pascuas.

El Ejecutivo de Mendoza confirmó que los empleados estatales cobrarán sus haberes el próximo martes 31 de marzo. Los depósitos se realizarán en las cuentas bancarias habituales, lo que permitirá a los trabajadores disponer del dinero desde esa misma jornada.

La decisión se enmarca en la política de mantener un calendario de pagos previsible, algo que los gremios y empleados valoran especialmente en un contexto de alta inflación. El cumplimiento en tiempo y forma busca dar tranquilidad a las familias mendocinas que dependen de estos ingresos.

El anuncio llega en la antesala de un fin de semana largo, lo que representa un alivio adicional para los hogares. Con los sueldos acreditados, se espera que aumente el consumo en comercios locales y que se reactive la actividad turística en distintos puntos de la provincia.

👉🏻 El próximo martes 31 de marzo estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/YlkPo7jriB — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) March 30, 2026



Además, se informó que el límite de transferencias por cajero automático se elevó a 20.000 pesos, una medida que apunta a agilizar las operaciones y reducir las filas en las entidades bancarias. El Gobierno recomienda priorizar el uso de canales digitales para mayor seguridad y comodidad.

Desde el sector comercial, se espera que la acreditación de haberes antes del feriado genere un movimiento positivo. Restaurantes, supermercados y destinos turísticos podrían beneficiarse de la mayor liquidez en los bolsillos de los trabajadores.