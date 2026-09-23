Corte en el Corredor del Oeste: qué tramo estará afectado desde este miércoles

El tránsito se verá afectado por obras desde este miércoles y durante los próximos días. Qué tramo estará cortado y qué alternativas tienen los conductores.

Desde este miércoles 23 de septiembre, los conductores deberán tener en cuenta un nuevo corte de tránsito en el Corredor del Oeste debido a trabajos que se realizarán en la zona del puente de La Tijera, en el empalme con la Ruta Provincial 82, con la rotonda de Juan José Paso. El corte se realizará sobre la circulación en sentido sur-norte, mientras que quienes transiten en dirección norte-sur podrán continuar utilizando el corredor con normalidad.

Dónde estará el corte del Corredor del Oeste

La interrupción comenzará a la altura del puente de La Tijera, donde la Ruta Provincial 82 se conecta con el Corredor del Oeste. Desde allí, el tramo afectado llegará hasta la rotonda de calle Juan José Paso.

También quedará bloqueado el acceso a este sector desde la rotonda ubicada debajo del puente de La Tijera, un ingreso utilizado habitualmente por los automovilistas que llegan desde la zona de Chacras Park.

El inicio del corte comenzó este miércoles 23 de septiembre. El operativo se mantendrá durante toda la jornada y está previsto que continúe hasta el domingo 27.

Qué desvío deberán hacer los conductores en el Corredor del Oeste

Quienes circulen por el ramal sur de la Ruta Provincial 82 y tengan previsto incorporarse al Corredor del Oeste deberán tomar una ruta alternativa. Antes de subir al puente de La Tijera, deberán utilizar la rampa de salida de la autopista y continuar por la Ruta Provincial 82 en dirección hacia la rotonda de Chacras de Coria.

Desde allí deberán seguir hacia La Puntilla. El recorrido continuará hasta llegar a la rotonda donde se encuentran San Martín Sur (RP 82) y Juan José Paso (RP 10). En ese punto podrán tomar Juan José Paso para volver a incorporarse al Corredor del Oeste.

Una de las principales aclaraciones para quienes utilizan habitualmente esta vía es que el corte no afectará ambos sentidos de circulación. El tránsito en dirección norte-sur permanecerá habilitado con normalidad tanto en el Corredor del Oeste como en el puente de La Tijera y la conexión con la Ruta Provincial 82.

De esta manera, la interrupción estará concentrada en la circulación hacia el norte en el tramo comprendido entre La Tijera y Juan José Paso.

Por qué cortarán el Corredor del Oeste

El corte está relacionado con una obra energética que lleva adelante EDEMSA. Los trabajos contemplan la instalación de una tubería subterránea debajo de la estructura vial, por donde posteriormente se tenderá el cableado necesario para conectar la estación ubicada en el margen oeste de la autopista.

Por razones de seguridad, se decidió interrumpir temporalmente la circulación en el sector para que los trabajadores puedan desarrollar las tareas sin poner en riesgo a quienes circulan por la zona.

Según se explicó, la calzada no presenta desperfectos: el corte se realiza exclusivamente por las obras y como medida preventiva de seguridad.

Los trabajos forman parte del proyecto de la nueva estación transformadora Chacras, una infraestructura destinada a ampliar la capacidad del sistema eléctrico en esta zona de Mendoza.

La nueva estación permitirá responder al crecimiento de la demanda energética y contribuir a mejorar la capacidad y estabilidad del suministro en el sector sur del área metropolitana.

Además, el proyecto contempla que sea la primera estación transformadora del interior del país integralmente digitalizada y telecomandada, según la información difundida sobre la obra.

La infraestructura permitirá incorporar mayor capacidad al sistema y mejorar las condiciones de prestación del servicio eléctrico para una zona que experimentó un importante crecimiento urbano y comercial.

Hasta cuándo estará cortado el Corredor del Oeste

El corte comenzará este miércoles 23 de septiembre a las 10 y está previsto que se mantenga hasta el domingo 27 de septiembre inclusive.

Durante ese período, quienes necesiten circular hacia el norte desde la Ruta Provincial 82 deberán utilizar el desvío establecido y retomar el Corredor del Oeste a través de Juan José Paso.

Las autoridades solicitaron prestar especial atención a la señalización vial y considerar posibles demoras, especialmente durante las horas pico.