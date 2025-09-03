Consumo fantasma: ¿cuáles son los 5 electrodomésticos que más energía gastan?

Aunque estén apagados, muchos aparatos siguen consumiendo electricidad. Este fenómeno puede representar hasta el 10% de la factura mensual de luz. Repasamos cuáles son los aparatos que más energía demandan en modo de espera y por qué conviene desconectarlos cuando no están en uso.

El uso de electrodomésticos es parte de la rutina diaria de los hogares de todo el mundo. Sin embargo, pocos saben que algunos dispositivos continúan gastando energía incluso cuando están apagados. Según datos del Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE), el consumo en modo de espera puede representar entre 5 y 12% del total mensual, dependiendo del tipo de vivienda y la cantidad de aparatos conectados.

Uno de los principales responsables es el televisor, especialmente los modelos inteligentes. Aunque estén apagados, permanecen conectados para recibir actualizaciones o encenderse rápidamente con el control remoto. “Un Smart TV puede consumir entre 0,5 y 3 vatios por hora en modo de espera. Parece poco, pero acumulado durante semanas, representa un gasto significativo”, explica el ingeniero eléctrico Martín Ríos, consultor en eficiencia energética.

El segundo aparato en la lista es el microondas. Su pantalla digital y el reloj interno permanecen encendidos todo el tiempo, incluso cuando no se lo utiliza. Desenchufarlo después de cada uso puede reducir el consumo sin afectar su funcionamiento. “El microondas es un consumidor silencioso. No lo notamos, pero está activo las 24 horas”, señala Ríos.

El aire acondicionado también figura entre los equipos de alto consumo, tanto encendido como apagado. Los modelos con control remoto o temporizador mantienen procesos activos que demandan energía. Si no se va a usar por varias horas, desenchufarlo puede representar un ahorro considerable. Además, mantener los filtros limpios y programar temperaturas adecuadas mejora su eficiencia.

Las computadoras de escritorio y sus periféricos —monitores, impresoras, parlantes— consumen energía incluso apagados. Cada dispositivo mantiene pequeños procesos activos que se traducen en gasto acumulado. En el caso de las notebooks, desenchufarlas ayuda a proteger la batería y a cuidar la vida útil del cargador. “Lo ideal es usar regletas con interruptor para cortar la corriente de varios equipos a la vez”, recomienda Ríos.

Por último, los cargadores de celular son uno de los errores más comunes. Dejarlos enchufados aunque no estén cargando el teléfono genera un consumo constante. Aunque parezca mínimo, multiplicado por días y semanas, se traduce en dinero extra en la factura de luz. Desconectarlos al terminar la carga es un gesto pequeño que suma al ahorro.