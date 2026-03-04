Conmoción en Las Heras: vecinos respaldan al comerciante que atropelló a un presunto ladrón y esperan la decisión judicial

El barrio Los Peluqueros, en Las Heras, vive horas de tensión y expectativa tras el hecho ocurrido en la madrugada del martes, cuando un hombre de 32 años murió luego de ser atropellado por el dueño de una vivienda a la que, según la investigación, habría ingresado para sustraer una bicicleta. Mientras la fiscalía avanza con pericias clave, vecinos se manifestaron en apoyo al conductor y reclamaron mayor seguridad en la zona.

La tranquilidad habitual del barrio Los Peluqueros se vio alterada en la madrugada de ayer, cuando un presunto ladrón fue atropellado y murió tras un episodio que se inició con el ingreso a una vivienda y el robo de una bicicleta.

El conductor de la camioneta involucrada, identificado como Franco y comerciante de la zona, quedó aprehendido mientras la Justicia define su situación procesal. En paralelo, vecinos y allegados se concentraron frente a su local comercial —una bicicletería familiar con más de 26 años de trayectoria en el barrio— para manifestarle su apoyo y pedir su liberación.

La investigación en curso

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la causa está siendo trabajada por la fiscalía correspondiente, a la espera de informes científicos que permitan determinar con precisión la dinámica y mecánica del hecho.

Entre las medidas dispuestas se encuentran:

Pericias psicológicas y psiquiátricas al conductor.

Análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Testimoniales de vecinos y testigos presenciales.

Resultados de necropsia, estudios toxicológicos y dosaje de alcohol.

Los plazos legales establecen que en 48 horas debe resolverse la imputación y si el acusado continuará detenido o podrá transitar el proceso en libertad.

El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, calificó el episodio como “un hecho lamentable y desgraciado” y aclaró que la fiscal interviniente resolverá en función de las pruebas, sin dejarse influir por manifestaciones públicas.

Gullé también precisó que el hombre fallecido tenía un antecedente computable de 2023 por tentativa de robo simple y otro de este año por tentativa de robo por escalamiento. Aclaró que otras más de 50 intervenciones policiales mencionadas inicialmente correspondían a aprehensiones y no a antecedentes judiciales firmes.

Además, subrayó que “no se trata de que haya vengadores anónimos”, aunque explicó que en determinadas circunstancias la reacción de una persona puede verse alterada, algo que deberá analizarse en el caso concreto.

El testimonio clave y un teléfono extraviado

Uno de los primeros en asistir al conductor fue Hugo Martínez, vecino del lugar, quien relató que el impacto ocurrió frente a su vivienda. Según su testimonio, escucharon un estruendo y al salir encontraron la camioneta incrustada contra un portón y al conductor en estado de shock.

Martínez afirmó que Franco repetía que solo quería recuperar la bicicleta y que no imaginó que el desenlace sería ese. También señaló que el conductor permaneció en el lugar y colaboró hasta la llegada de la Policía.

Un elemento que podría resultar clave es el teléfono celular de este testigo, que fue extraviado y contendría fotografías y videos de la secuencia posterior al hecho. Se solicita a quien lo encuentre en inmediaciones de Río Diamante y Los Orcones que lo entregue en la gomería Pino, en esa esquina, para ponerlo a disposición de la Justicia.

Reclamo vecinal y debate

Durante toda la jornada, vecinos del barrio y de otras zonas del departamento se acercaron con carteles para expresar su respaldo al conductor. Señalaron que es “una persona trabajadora y solidaria” y remarcaron el contexto de inseguridad que atraviesa la zona.

Algunos testimonios indicaron que, además del robo de la bicicleta, la esposa del conductor habría sido agredida durante el episodio, lo que habría actuado como detonante de la reacción. Este punto también forma parte de la investigación.

Los manifestantes insistieron en que su apoyo no implica avalar la justicia por mano propia, sino reclamar que se analice la falta de intención y el contexto en que ocurrieron los hechos.

Mientras tanto, el barrio permanece expectante a la resolución judicial que definirá la situación de Franco, en un caso que volvió a poner en debate los límites de la legítima defensa y la creciente preocupación por la inseguridad.