Confirmaron el primer caso de dengue en Mendoza en la temporada 2025-2026

Se trata de un caso importado, correspondiente a un hombre de 33 años que regresó de México y cursa la enfermedad con síntomas leves y aislamiento domiciliario.

El Ministerio de Salud provincial informó la confirmación del primer caso de Dengue en Mendoza en lo que va de la temporada 2025–2026. El paciente es un hombre de 33 años, residente del Gran Mendoza, que había viajado al Caribe y presenta un cuadro leve, por lo que permanece en su domicilio bajo seguimiento médico. El caso fue clasificado como importado.

Desde la cartera sanitaria señalaron que, por el momento, la confirmación no implica un cambio significativo en la situación epidemiológica de la provincia. Sin embargo, remarcaron que el inicio de la nueva temporada encuentra a Mendoza con condiciones de riesgo incrementadas, vinculadas a las altas temperaturas, la humedad y las tormentas recientes, factores que favorecen la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, vector de la enfermedad.

Durante la temporada 2024–2025, que se extendió desde la semana epidemiológica (SE) 31/24 —iniciada el 28 de julio de 2024— hasta la SE30, finalizada el 26 de julio de 2025, Mendoza registró 18 casos confirmados de dengue. De ese total, 11 fueron autóctonos y 7 importados, lo que reflejó una circulación limitada del virus en comparación con años previos.

Según el Boletín Epidemiológico de Mendoza, entre el inicio de la temporada 2025–2026 (SE31 de 2025) y la SE50, con datos actualizados a diciembre de 2025, se notificaron 34 sospechas de dengue. Del total, 17 casos fueron descartados, 13 quedaron como sospechosos no conclusivos, tres continúan en estudio, uno fue considerado probable y uno corresponde al caso importado confirmado.

Las autoridades destacaron que la vigilancia epidemiológica y el control del vector continúan siendo dos de las principales fortalezas de la provincia para prevenir brotes y detectar de manera temprana la circulación del virus.

Cómo prevenir el Dengue

Según la recomendación de los especialistas, el uso de repelente, tela mosquitera, prendas de manga larga o pantalones en lugar de bermudas o shorts es una gran opción a la hora de prevenir.

Ante la aparición de síntomas, debemos aislarnos y consultar inmediatamente al médico de cabecera o al centro asistencial más cercano y evitar la automedicación del síndrome febril porque puede empeorar el cuadro.

La prevención se basa en que, mientras haya menos mosquitos, menos riesgo de transmisión hay. Para prevenir su multiplicación es necesario: