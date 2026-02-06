Condenaron a Walter Bento a 18 años de prisión: qué penas recibieron su esposa e hijo

En un fallo histórico para la Justicia federal en Mendoza, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó al exjuez Walter Bento a 18 años de prisión y una multa de 540 millones por liderar una organización dedicada al cobro de coimas a cambio de favores procesales. La sentencia también alcanzó a integrantes de su familia y a otros acusados en el marco de una causa que marcó un antes y un después en los casos de corrupción judicial en Mendoza.

La decisión fue adoptada por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra, quienes pusieron fin a un megajuicio que se extendió durante más de dos años y medio. Días atrás, el tribunal ya había declarado culpable al exmagistrado; restaba definir la magnitud de la pena.

Los delitos por los que fue condenado Walter Bento

El tribunal consideró probado que el exjuez federal fue jefe de una asociación ilícita y responsable de ocho hechos de cohecho pasivo, además de enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica en dos oportunidades y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

Según se ventiló durante el debate oral, las coimas comprobadas en la causa alcanzaron un monto cercano a 1,8 millones de dólares, dinero que, de acuerdo a la acusación, era abonado para obtener beneficios en expedientes judiciales vinculados a personas detenidas.

Durante la audiencia de cesura, el Ministerio Público Fiscal había solicitado la pena máxima de 18 años de cárcel, una millonaria multa, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes. La defensa, en cambio, había pedido una condena de cinco años en modalidad domiciliaria.

Finalmente, el tribunal ratificó el pedido fiscal y dictó la pena de 18 años de prisión efectiva.Las juezas también hiciero lugar a una multa de $540 millones para Walter Bento, además del decomiso de todos sus bienes entre los que hay 7 departamentos, varios locales comerciales en Il Mercato y 4 vehículos. Quedaron exceptuados la casa familiar del barrio Palmares y una camioneta Audi Q5.

Las condenas a la familia Bento

La investigación también avanzó sobre el entorno familiar del exmagistrado, al considerar que formaba parte del esquema de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito derivado de las maniobras de corrupción.

En ese contexto, Marta Boiza, esposa de Walter Bento, fue condenada a 6 años de prisión, además de recibir inhabilitación perpetua y una multa de 346 millones de pesos.

Por su parte, Nahuel Bento, hijo mayor del exjuez, recibió una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de 16 millones de pesos, tras ser hallado culpable del delito de lavado de activos.

La causa contra Walter Bento es considerada una de las más relevantes en materia de corrupción judicial en Argentina, ya que involucró a quien fuera uno de los máximos referentes de la Justicia federal en la provincia.

Durante el juicio se analizaron movimientos patrimoniales, viajes al exterior, adquisición de propiedades y vehículos de alta gama, además de inversiones comerciales que, según la acusación, no se correspondían con los ingresos declarados.