¿Cómo está la adolescente que se atrincheró en la escuela mendocina?

El Ministerio de Salud emitió un parte médico señalando que pasó bien la noche y que se está trabajando con un equipo de médicos pediatras y especialistas en salud mental.

Mendoza y el país continúa conmocionado por lo que pasó ayer en una escuela mendocina donde una adolescente de 14 años disparó al aire varias veces y se atrincheró durante 5 horas.

Luego de que en la siesta de ayer se entregara, la joven fue trasladada al Hospital Notti de Guaymallén donde todavía está siendo atendida. De hecho, el Ministerio de Salud de la provincia continúa trabajando en el caso y emitió un comunicado sobre el estado de Salud de la joven.

El parte médico señaló que “la paciente, oriunda de La Paz, se encuentra estable, en sala común y pasó bien la noche. Está bajo tratamiento, evaluación y acompañamiento de los equipos médicos pediátricos y de salud mental”.

Ayer, el titular de la Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar detalló que se trabajó con los chicos de la escuelas: “muchos de ellos ya pasaron por el Hospital de La Paz y se han difundido teléfonos de contacto para que cualquier alumno o padre pueda solicitar asesoramiento o expresar inquietudes”. Además, señaló que las jornadas de reflexión y las dinámicas institucionales se implementarán en todas las escuelas secundarias del departamento, con apoyo de los gabinetes psicopedagógicos y los Servicios de Orientación y Apoyo a Estudiantes (SOES).

Respecto a posibles antecedentes de violencia o bullying, el titular de la DGE indicó que “no hay registro en la historia escolar de la estudiante que justifique un comportamiento de este tipo. Cualquier abordaje se realiza con profesionales especializados, de manera interdisciplinaria y cuidadosa”.