¿Cómo continúa la salud del otro chico atropellado en el parque?

El sábado al mediodía, Fausto Morcos García de 13 años murió y otro adolescente resultó gravemente herido tras ser atropellados frente al Parque General San Martín. La comunidad educativa y las autoridades expresaron su dolor, mientras avanza la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hecho.

Un trágico accidente vial conmocionó a la comunidad mendocina este sábado al mediodía, cuando dos adolescentes fueron atropellados por un vehículo en la intersección de Boulogne Sur Mer y calle J. y M. Clark, frente al Parque General San Martín. Según confirmó el Ministerio de Seguridad, el siniestro se produjo alrededor de las 12:20 y dejó como saldo la muerte de Fausto Morcos García y a su amigo gravemente herido.

Ambos jóvenes eran estudiantes del Colegio Universitario Central (CUC), institución que decretó tres días de duelo y suspendió sus actividades académicas hasta el martes 4 de noviembre. Las banderas del establecimiento permanecen a media asta como señal de respeto y acompañamiento a las familias afectadas.

Los adolescentes fueron embestidos por un Volkswagen Up blanco que circulaba en sentido Sur-Norte. Según el parte policial, los chicos cruzaban la calzada cuando fueron impactados por el vehículo. El conductor del auto, una mujer de 82 años, cuya situación procesal está siendo evaluada por la fiscalía de Tránsito.

El otro menor fue trasladado de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde permanece internado en el Servicio de Terapia Intensiva, conectado a respirador. Fuentes médicas confirmaron que su estado es estable, aunque el pronóstico sigue siendo reservado, y su evolución esta siendo monitoreada por el equipo profesional.

La comunidad educativa expresó su profundo dolor por lo ocurrido. Autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y del CUC emitieron un comunicado oficial en el que manifestaron su acompañamiento a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes. “Despedimos con mucho dolor al estudiante fallecido y rogamos por la pronta recuperación del alumno internado”, señalaron.

El caso generó múltiples expresiones de solidaridad en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo y condolencias. También se reavivó el debate sobre la seguridad vial en zonas escolares y espacios públicos de alto tránsito peatonal.

La investigación continúa en manos de la fiscalía, que deberá determinar las responsabilidades del hecho y evaluar las condiciones en las que se produjo el impacto. Por el momento, no se han informado medidas judiciales adicionales ni imputaciones formales.