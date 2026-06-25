Comienza la remodelación de la calle Hipólito Yrigoyen: fechas, cortes y desvíos

Comienza la remodelación de la calle Hipólito Yrigoyen: fechas, cortes y desvíos

La primera etapa durará cinco meses e incluye el recambio de redes de agua y cloacas, además de mejoras viales. Se prevén cortes totales y desvíos para vehículos y transporte público.

usuario
Redacción ElNueve.com

La Municipalidad de Mendoza anunció que el próximo lunes 29 de junio comenzará la remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen, una de las principales vías de ingreso y salida del centro. El proyecto, financiado por el Gobierno provincial y AYSAM, contempla una inversión de $949,3 millones y beneficiará a más de 70.000 vecinos de Capital y Godoy Cruz.

La primera etapa tendrá una duración estimada de cinco meses y abarcará 235 metros lineales entre San Martín y Roque Sáenz Peña, además de la calle Brasil entre Belgrano y San Martín. Los trabajos incluyen el recambio de redes de agua potable y cloacas con más de 40 años de antigüedad, además de mejoras en la infraestructura vial y urbana.

Durante este período se producirá el cierre total del cruce de Hipólito Yrigoyen y San Martín, además del corte de calle Brasil entre San Juan y San Martín.

Para mitigar el impacto, se establecieron desvíos:

  • Quienes circulen hacia el sur por San Martín deberán continuar hasta calle Serú, girar al oeste y tomar República del Líbano hacia Godoy Cruz.
  • Quienes ingresen a Ciudad desde el sur podrán optar por dos alternativas: girar a la izquierda por 25 de Mayo y continuar por Almirante Brown y España hacia el norte, o girar a la derecha por Castellani y luego a la izquierda por Belgrano para seguir por San Juan.

El transporte público también tendrá recorridos alternativos. Una de las variantes será San Martín y Morón, siguiendo por Morón hacia el este, luego Rioja, Brasil, Ricardo Videla y Minuzzi en Godoy Cruz, para retomar San Martín. Otra opción será la rotonda de Peltier y La Pampa, continuando por La Pampa hacia el sur, Capitán de Fragata Moyano, República del Líbano y Echeverría.

Las autoridades recomendaron a los conductores y usuarios del transporte público planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización preventiva y prever demoras en horarios pico.

Seguinos en