Comienza la remodelación de la calle Hipólito Yrigoyen: fechas, cortes y desvíos

La primera etapa durará cinco meses e incluye el recambio de redes de agua y cloacas, además de mejoras viales. Se prevén cortes totales y desvíos para vehículos y transporte público.

La Municipalidad de Mendoza anunció que el próximo lunes 29 de junio comenzará la remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen, una de las principales vías de ingreso y salida del centro. El proyecto, financiado por el Gobierno provincial y AYSAM, contempla una inversión de $949,3 millones y beneficiará a más de 70.000 vecinos de Capital y Godoy Cruz.

La primera etapa tendrá una duración estimada de cinco meses y abarcará 235 metros lineales entre San Martín y Roque Sáenz Peña, además de la calle Brasil entre Belgrano y San Martín. Los trabajos incluyen el recambio de redes de agua potable y cloacas con más de 40 años de antigüedad, además de mejoras en la infraestructura vial y urbana.

Durante este período se producirá el cierre total del cruce de Hipólito Yrigoyen y San Martín, además del corte de calle Brasil entre San Juan y San Martín.

Para mitigar el impacto, se establecieron desvíos:

Quienes circulen hacia el sur por San Martín deberán continuar hasta calle Serú, girar al oeste y tomar República del Líbano hacia Godoy Cruz.

Quienes ingresen a Ciudad desde el sur podrán optar por dos alternativas: girar a la izquierda por 25 de Mayo y continuar por Almirante Brown y España hacia el norte, o girar a la derecha por Castellani y luego a la izquierda por Belgrano para seguir por San Juan.

El transporte público también tendrá recorridos alternativos. Una de las variantes será San Martín y Morón, siguiendo por Morón hacia el este, luego Rioja, Brasil, Ricardo Videla y Minuzzi en Godoy Cruz, para retomar San Martín. Otra opción será la rotonda de Peltier y La Pampa, continuando por La Pampa hacia el sur, Capitán de Fragata Moyano, República del Líbano y Echeverría.

Las autoridades recomendaron a los conductores y usuarios del transporte público planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización preventiva y prever demoras en horarios pico.