Comienza el juicio contra el exdocente de la UNCuyo acusado de abuso sexual

Mauro Aguirre está acusado de abuso sexual y violencia de género por denuncias presentadas por seis estudiantes en 2018. Este martes se realizó una audiencia preliminar en el Polo Judicial Penal de Mendoza para analizar las pruebas y definir el tribunal que estará a cargo del debate. Autoridades universitarias acompañaron a las denunciantes tras ocho años de proceso.

A ocho años de las denuncias que conmocionaron a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la causa contra el exdocente Mauro Aguirre, acusado de abuso sexual y violencia de género, avanza hacia la instancia de juicio oral. Este martes 27 de octubre se realizó una audiencia preliminar en el Polo Judicial Penal de Mendoza, donde se analizaron aspectos vinculados con las pruebas y la conformación del tribunal que deberá intervenir en el proceso.

Aguirre, abogado y exprofesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), enfrenta acusaciones que surgieron a partir de las denuncias de seis estudiantes de esa unidad académica. El exdocente llega a esta etapa en libertad, luego de haber cumplido prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación.

Durante la jornada, representantes de la universidad se hicieron presentes en el Polo Judicial para expresar su acompañamiento a las denunciantes y reafirmar el compromiso institucional con la prevención de la violencia de género.

Cómo comenzó la causa contra Mauro Aguirre

Las denuncias contra el entonces profesor se hicieron públicas en diciembre de 2018, durante una asamblea estudiantil realizada en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En ese encuentro, seis estudiantes expusieron situaciones de presunto abuso sexual y violencia de género que, según denunciaron, involucraban a Aguirre.

El caso generó repercusiones dentro de la comunidad universitaria y dio lugar a reclamos para que se investigaran los hechos y se adoptaran medidas institucionales.

La investigación penal comenzó formalmente en marzo de 2019. Dos meses después, en mayo de ese año, Aguirre fue detenido en el marco de la causa por presuntos delitos de abuso sexual agravado.

Desde entonces, el expediente avanzó por distintas instancias judiciales y administrativas, hasta llegar a la audiencia preliminar realizada este martes.

La audiencia desarrollada en el Polo Judicial Penal tuvo como objetivo abordar cuestiones necesarias para avanzar hacia el juicio oral. Entre ellas, el análisis de las pruebas que se presentarán durante el debate y la definición de la integración del tribunal encargado de juzgar el caso.

Autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y representantes del rectorado de la UNCuyo estuvieron presentes en el Polo Judicial para acompañar a las denunciantes.

La vicedecana de la facultad, Melina Guardamagna, señaló que la institución acompaña a las estudiantes y expresó su expectativa de que, después de tantos años, se haga justicia. También remarcó la importancia de mantener presente lo ocurrido para construir una universidad con perspectiva de derechos humanos y libre de violencia de género.

La exoneración del exdocente y su situación judicial

En paralelo a la causa penal, la UNCuyo llevó adelante un procedimiento administrativo que concluyó con la exoneración de Mauro Aguirre en abril de 2021, luego de un sumario vinculado con hechos de violencia institucional.

La exoneración implicó su desvinculación de la universidad, pero no reemplaza el proceso judicial ni determina por sí misma la responsabilidad penal por los delitos denunciados. En cuanto a su situación procesal, el exdocente llega a esta etapa en libertad, después de que venciera la prisión preventiva que había cumplido bajo modalidad domiciliaria desde 2020.

El avance hacia el juicio oral será clave para que la Justicia analice las pruebas y determine las responsabilidades que correspondan en relación con las denuncias presentadas por las seis estudiantes.