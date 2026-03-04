Comenzó un nuevo ciclo de Reinas de Todo Corazón y se vivió una jornada con el foco puesto en la solidaridad

Con el acompañamiento de instituciones y la entrega del Voucher de Difusión Solidaria, comenzó un nuevo ciclo de Reinas de Todo Corazón en Mendoza, una iniciativa que refuerza el compromiso social de las soberanas y visibiliza el trabajo de organizaciones que acompañan a la comunidad.

En medio de una agenda cargada en la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia, las 18 candidatas asumieron su rol como Reinas de Todo Corazón, una iniciativa solidaria que une a las representantes departamentales con una institución de su comuna para ayudar a lo largo de todo el año.

Desde el primer momento, la jornada marcó una diferencia: cada una de las reinas departamentales estuvo acompañada por la institución que representará durante su reinado, reforzando la idea de que la corona también implica responsabilidad social y trabajo comunitario.

A través del Voucher de Difusión Solidaria, las soberanas tendrán la posibilidad de dar a conocer en toda Mendoza las necesidades, proyectos y logros de las organizaciones que trabajan diariamente por la comunidad.

Un encuentro especial en Canal 9 Televida

Luego de la presentación oficial, la actividad continuó en los estudios de Canal 9 Televida, donde las reinas compartieron un momento distendido.

El estudio, ambientado especialmente para la ocasión por Momentos Encantadores, fue escenario de anécdotas, risas y recuerdos vinculados a la grabación del comercial institucional que se realizó en Los Toneles. La jornada también incluyó una charla con Claudia Molina, coordinadora de la FTC, quien destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre las soberanas y las organizaciones sociales.

El encuentro tuvo además sorteos y obsequios de distintas marcas locales que acompañaron la propuesta solidaria: Chocolezza, Carpediem Joyas, Lidherma Skin House, Casa Sosta, Pampero, Modo Market, La Dorigo Beauty y Sifer.

El cierre estuvo a cargo de Mom Pastelería, que presentó una torta especialmente preparada para la ocasión y que coronó la primera jornada del ciclo.

De esta manera, Reinas de Todo Corazón dio inicio a una nueva etapa en Mendoza, reafirmando que el rol de las soberanas va más allá de lo simbólico y se consolida como una herramienta de visibilización y apoyo a causas sociales. Compromiso, cercanía y trabajo comunitario marcan el rumbo de esta edición.

Los proyectos de cada Reina de Todo Corazón