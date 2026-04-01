Colegios de la UNCuyo: con más de 1.100 vacantes disponibles para el ciclo 2027 comienzan las inscripciones

La alta casa de estudios abrirá el sistema de preinscripción online entre el 6 y el 10 de abril. El proceso está destinado a estudiantes que cursan séptimo grado y buscan ingresar a alguno de los seis colegios secundarios de la institución.

La UNCuyo anunció que desde el 6 de abril se habilitarán las preinscripciones para el ciclo lectivo 2027 en sus colegios secundarios.

En total, se pondrán a disposición 1.110 vacantes, distribuidas entre el Liceo Agrícola y Enológico, la Escuela de Agricultura de General Alvear, el Departamento de Aplicación Docente (DAD), la Escuela del Magisterio, la Escuela Martín Zapata y el Colegio Universitario Central (CUC).

Cada año, la demanda supera ampliamente la oferta: se estima que alrededor de 3.500 aspirantes buscan ingresar a estas instituciones. Por eso, el sistema de ingreso contempla varias etapas que incluyen nivelación y exámenes finales.

Los interesados deben estar cursando séptimo grado y presentar un certificado de estudiante regular. A diferencia de años anteriores, ya no se exige un promedio mínimo para participar. Además, es obligatorio contar con un correo electrónico personal del alumno, ya que no se aceptan direcciones de padres o familiares.

Paso a paso para inscribirse

Ingresar al sitio oficial de la UNCuyo o de la escuela elegida. Acceder a la plataforma habilitada entre el 6 y el 10 de abril. Completar los datos personales del estudiante. Adjuntar el certificado de estudiante regular. Ingresar el correo electrónico personal. Seleccionar la escuela y modalidad deseada. Enviar el formulario y confirmar la inscripción vía correo electrónico.

Tras esta instancia, los aspirantes deberán realizar el Trayecto Formativo de Nivelación, que se desarrollará entre el 11 de mayo y el 15 de agosto. Este curso incluye seis módulos de Lengua y Matemática, de los cuales se deben aprobar al menos cinco para acceder al examen final.

Los exámenes de ingreso se llevarán a cabo entre fines de septiembre y principios de octubre. La asignación de vacantes dependerá del promedio obtenido entre los módulos aprobados y las pruebas finales.