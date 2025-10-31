Colectivos: sube el boleto ¿a cuánto se va a partir de mediados de noviembre?

La Subsecretaría de Transporte oficializó un nuevo cuadro tarifario para el Área Metropolitana del Gran Mendoza. El boleto general subirá a $1.200 desde el 10 de noviembre y a $1.400 desde enero. Se mantienen los descuentos para usuarios frecuentes y la gratuidad para ciertos grupos.

La Subsecretaría de Transporte de Mendoza oficializó un nuevo esquema tarifario para el servicio público de pasajeros del Área Metropolitana del Gran Mendoza. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1656, establece que el boleto general pasará de $1.000 a $1.200 a partir del 10 de noviembre, y a $1.400 desde el 1° de enero de 2026.

El documento, firmado por el subsecretario de Transporte, Luis Eduardo Borrego, detalla que la implementación será gradual, en la medida en que las validadoras del sistema SUBE sean actualizadas.

Según la resolución, el ajuste busca “preservar los recursos del Fondo Compensador del Transporte”, previsto por la Ley 9086, y mantener el subsidio provincial que cubre la diferencia entre el costo real del sistema y lo que efectivamente pagan los usuarios. La actualización se basa en los estudios técnicos elaborados por el Ente de la Movilidad Provincial (EMoP), presentados en audiencia pública y enmarcados en el Decreto 189/25.

Colectivos: ¿cómo serán los descuentos por usuario frecuente?

El esquema mantiene los descuentos progresivos para usuarios frecuentes. Durante la primera etapa, los pasajes costarán:

$1.200 del viaje 1 al 20

$720 del viaje 21 al 40

$600 del viaje 41 al 80

Los boletos estudiantiles serán de $480 para nivel primario y secundario, y de $600 para universitarios. Los jubilados abonarán $600, mientras que docentes, celadores, bomberos voluntarios, mayores de 70 años y personas con discapacidad seguirán viajando gratis.

El nuevo cuadro tarifario también se aplicará al Metrotranvía Urbano y se extenderá a los recorridos de media y larga distancia, que deberán adecuarse a las mismas proporciones establecidas para el transporte urbano.

Servicios diferenciales: nuevos valores

La resolución también actualiza los valores de los servicios diferenciales, con dos etapas de implementación.

Desde el 10 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025, las tarifas serán:

Tarifa general: $1.900

Tarifa Día Hábil (de 9 a 11 y de 14:30 a 16): $1.577

A partir del 1° de enero de 2026, entrará en vigencia el segundo tramo:

Tarifa general: $2.280

Tarifa Día Hábil: $1.893

Entre los recorridos alcanzados se incluyen los servicios 680 (Aeropuerto–Centro por Terminal), 740 (Chacras de Coria–Centro), 803 (Maipú–Mendoza por Vieytes–Boedo), 816 (Coquimbito–Mendoza por Acceso Este), 821 (Maipú–Mendoza), 863 (Recoaro–Mendoza) y 867 (Tres Esquinas–Mendoza).

Además, la normativa aclara que los abonos no serán válidos en los servicios diferenciales.