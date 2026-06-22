Circulaban sin luces por Godoy Cruz, intentaron descartar una bolsa y terminaron detenidos con cocaína

Dos hombres fueron detenidos en Godoy Cruz durante un control preventivo de la Policía de Mendoza. Los sospechosos se desplazaban en un vehículo sin luces reglamentarias y, al ser interceptados, uno de ellos arrojó una bolsa que contenía cocaína y otros elementos.

Un operativo de rutina realizado por efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) terminó con la detención de dos hombres y el secuestro de cocaína, más de medio millón de pesos en efectivo y teléfonos celulares en el departamento de Godoy Cruz. El procedimiento se originó cuando los uniformados detectaron un automóvil que circulaba incumpliendo las normas básicas de tránsito.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento tuvo lugar en la intersección de Tiburcio Benegas y El Sauce, en Godoy Cruz.

En ese lugar, efectivos de la UAP observaron un Fiat Palio que circulaba sin las luces reglamentarias encendidas. Ante la irregularidad, los agentes decidieron detener la marcha del vehículo para identificar a sus ocupantes y realizar las actuaciones correspondientes.

Sin embargo, durante el control ocurrió una situación que llamó la atención de los uniformados.

Uno de los ocupantes arrojó una bolsa al techo de una vivienda

Mientras los policías se acercaban al vehículo, uno de los ocupantes intentó desprenderse de una bolsa de plástico y la lanzó hacia el techo de una vivienda cercana. La maniobra fue advertida por los efectivos, quienes inmediatamente verificaron el contenido del elemento descartado.

Al inspeccionar la bolsa, los agentes encontraron una importante suma de dinero en efectivo junto con varios envoltorios que contenían una sustancia sospechosa.

Tras hacer las pruebas correspondientes, la sustancia encontrada dio resultado positivo para cocaína.

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró cerca de 70 gramos de cocaína, además de más de 500 mil pesos en efectivo distribuidos en billetes de distintas denominaciones.

También fueron incautados dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la investigación para determinar si guardan relación con actividades vinculadas al narcotráfico.

Luego del hallazgo, los dos hombres fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia, mientras avanza la causa para determinar el origen de la droga y del dinero secuestrado.