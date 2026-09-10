Cigarrillos: cuánto cuesta un atado de 20 en septiembre de 2026

Los cigarrillos volvieron a subir de precio y las principales marcas ya tienen nuevos valores de referencia en los kioscos. Marlboro, Lucky Strike, Philip Morris, Chesterfield y Camel encabezan la lista, con opciones que llegan hasta los $7.900 por paquete.

Los precios de los cigarrillos aumentaron en agosto y los kioscos mantienen esas listas para septiembre. Las principales marcas, entre ellas Marlboro, Lucky Strike, Philip Morris, Chesterfield y Camel, tienen puchos de variados precios.

La lista de kiosqueros vigente desde agosto de 2026 muestra diferencias importantes entre las variedades premium y las alternativas económicas. Los valores pueden variar según el comercio y la zona.

Cuánto cuesta un Marlboro en septiembre de 2026

La línea premium de Marlboro se encuentra entre las más caras del mercado. El Marlboro Blue Titanium RCB 20, el Marlboro Gold Titanium Super Slims Box 20 y el Marlboro Red Titanium Box 20 tienen un precio de $7.900.

Por otro lado, el Marlboro Red Box 20 y Gold Original RCB 20 cuesta $7.300, mientras que el Marlboro Red Común tiene un valor de $6.800.

Los Marlboro Vista Blue, Coral y Purple Fusion Box 20 se venden a $7.300.

Para quienes buscan opciones más económicas dentro de la marca, los Marlboro Crafted Purple, Red, Coral y Forward Box 20 cuestan $4.700. Las versiones Crafted Red, Blue y Forward Común tienen un precio de $4.300.

Precio de los Lucky Strike

Lucky Strike también presenta valores elevados en sus versiones XL. El Lucky Strike XL Eclipse Box 20, Double Plus Box 20, Purple Mix Box 20 y Red Mix Box 20 tienen un precio de $6.900.

El Lucky Strike XL Convertible Box 20 cuesta $6.300, mientras que el Convertible KS 20 se consigue a $5.800.

Entre las versiones tradicionales, el Lucky Strike Paris Box 20 alcanza los $7.600. El Lucky Strike Box 20 cuesta $6.300 y el Lucky Strike KS 20, $5.800.

También hay presentaciones de 12 unidades: el Lucky Strike Double Plus Box 12 y el Red Mix Box 12 tienen un valor de $4.100, mientras que el Lucky Strike Box 12 cuesta $3.700.

Cuánto cuesta Philip Morris

Los Philip Morris Box 20 y Blue Spin Box 20 tienen un precio de venta al público de $6.600.

El Philip Morris Común cuesta $6.200, mientras que el Box 12 tiene un valor de $3.900 y el Blue Spin Box 12, $4.000.

Dentro de las opciones económicas, tanto el Philip Morris Red Select Común como el Philip Morris Blue Select Común cuestan $2.600.

Chesterfield: precios

El Chesterfield Original Común se vende a $5.500, mientras que el Original Box 12 tiene un precio de $3.500.

Las versiones Chesterfield Blue y Purple Motion Box 20 cuestan $5.900, mientras que las versiones Blue y Purple Motion Común tienen un valor de $5.400.

El Chesterfield Blue Motion Box 12 cuesta $3.500.

Cuánto cuesta un Camel

Entre las alternativas de BAT, el Camel Clásico y Blue Box 20 tiene un precio de $6.900, mientras que el Camel KS 20 cuesta $6.500.

El Camel Circle Box 20 se vende a $6.700. En tanto, el Camel Legend Box 20 cuesta $4.300 y el Camel Legend KS 20, $3.900.

La presentación Camel Box 12 tiene un precio de $4.100.

Otros precios de cigarrillos

La lista de precios también contempla otras marcas y presentaciones:

Lucky Strike Origen Red Box 20: $4.300

$4.300 Lucky Strike Origen Red KS 20: $3.900

$3.900 Lucky Strike Origen Red Box 10: $2.200

$2.200 Lucky Strike Origen Red Convertible Box 20: $4.300

$4.300 Lucky Strike Origen Red Convertible KS 20: $3.900

$3.900 Luckies Red KS 20: $2.500

$2.500 Rothmans Cigarritos KS 20: $2.900

$2.900 Harmony Colorados Común / Dorados Negros: $5.400

Lista completa de precios de cigarrillos

Marca y presentación Precio Marlboro Titanium $7.900 Marlboro Red Box 20 / Gold Original RCB 20 $7.300 Marlboro Red Común $6.800 Marlboro Vista Fusion Box 20 $7.300 Marlboro Crafted Box 20 $4.700 Marlboro Crafted Común $4.300 Lucky Strike Paris Box 20 $7.600 Lucky Strike XL Box 20 $6.900 Lucky Strike Convertible Box 20 $6.300 Lucky Strike Box 20 $6.300 Lucky Strike KS 20 $5.800 Philip Morris Box 20 / Blue Spin $6.600 Philip Morris Común $6.200 Philip Morris Box 12 $3.900 Philip Morris Blue Spin Box 12 $4.000 Philip Morris Red Select Común $2.600 Philip Morris Blue Select Común $2.600 Chesterfield Original Común $5.500 Chesterfield Original Box 12 $3.500 Chesterfield Motion Box 20 $5.900 Chesterfield Motion Común $5.400 Camel Clásico / Blue Box 20 $6.900 Camel KS 20 $6.500 Camel Circle Box 20 $6.700 Camel Legend Box 20 $4.300 Harmony Común $5.400 Luckies Red KS 20 $2.500 Rothmans Cigarritos KS 20 $2.900

Los valores corresponden a la lista de kiosqueros para venta al público vigente desde agosto de 2026, utilizada como referencia para septiembre. El precio final puede presentar variaciones según el comercio y la zona.