Cierran el Paso Cristo Redentor este jueves por el mal tiempo en alta montaña

Las autoridades de Argentina y Chile resolvieron interrumpir nuevamente el tránsito internacional durante toda la jornada del jueves 10 de septiembre debido al pronóstico de inestabilidad en la alta cordillera. ¿A quiénes afecta?

El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado este jueves 10 de septiembre debido a las malas condiciones meteorológicas en la zona de alta montaña. La medida fue acordada por las autoridades fronterizas de Argentina y Chile y contempla la interrupción del tránsito para todo tipo de vehículos en ambos sentidos.

El cierre se produce después de que el corredor internacional volviera a habilitarse durante este miércoles. Sin embargo, el nuevo escenario meteorológico llevó a las autoridades a disponer una interrupción preventiva para evitar riesgos en la cordillera.

La decisión de mantener cerrado el Paso Cristo Redentor responde a los informes técnicos elaborados por los organismos viales de ambos países y al pronóstico de inestabilidad climática en la alta montaña.

Las condiciones en el corredor internacional pueden cambiar rápidamente debido a las nevadas, el viento y otros fenómenos propios de la cordillera, por lo que la habilitación del tránsito queda supeditada a la evolución del tiempo.

Por este motivo, quienes tengan previsto viajar desde Mendoza hacia Chile deberán consultar el estado del paso antes de dirigirse hacia la zona fronteriza.

Cuándo habrá una nueva actualización sobre el Paso a Chile

Las coordinaciones fronterizas informaron que se realizará una nueva evaluación durante la jornada.

Según lo comunicado oficialmente, este jueves a las 20 horas se emitirá un nuevo reporte con información actualizada sobre el estado del Paso Internacional Los Libertadores-Cristo Redentor.

En ese momento se analizará cómo evolucionaron las condiciones meteorológicas y si existen posibilidades de modificar las restricciones vigentes.

Por ahora, no hay una hora confirmada para la reapertura del Paso Cristo Redentor.