Cierra el centro médico Santa Rita en Mendoza: despiden a 19 trabajadores y crece la preocupación por los afiliados de IOSFA

El establecimiento dejará de funcionar el 30 de noviembre, en medio de la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En Mendoza hay alrededor de 16.000 beneficiarios y los empleados advierten que también está en riesgo la continuidad de tratamientos médicos.

El centro médico Santa Rita, ubicado en la Ciudad de Mendoza, cerrará sus puertas el próximo 30 de noviembre y dejará a 19 trabajadores sin empleo. La decisión se enmarca en la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), cuya disolución y reorganización dispuesta por el Gobierno nacional generó incertidumbre entre empleados y afiliados.

Las notificaciones de desvinculación comenzaron a llegar durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. Según indicaron los trabajadores, las comunicaciones oficiales establecen el 30 de noviembre como fecha de finalización de los vínculos laborales.

El cierre no solo afecta a quienes trabajan en el establecimiento, algunos con más de 30 años de antigüedad, sino que también genera preocupación por la atención sanitaria de los alrededor de 16.000 afiliados que IOSFA tiene en Mendoza.

Los empleados advierten que ya no se otorgan nuevos turnos y que la continuidad de los tratamientos de los pacientes es incierta. Entre los casos que generan mayor inquietud mencionaron a familias con hijos que atraviesan tratamientos oncológicos y necesitan sostener sus controles médicos.

Despidos y trabajadores con décadas de antigüedad

En el centro médico Santa Rita trabajan alrededor de 19 personas. Algunos empleados llevan más de tres décadas en el establecimiento, pero aseguran que recién ahora tomaron conocimiento de que no contaban con estabilidad laboral como personal de planta permanente.

De acuerdo con los testimonios, solamente cuatro trabajadores tendrían esa condición, mientras que el resto quedó expuesto a las desvinculaciones.

“Muchos empleados, de más de 33 años de antigüedad, se enteraron de que no estaban en planta permanente en ese momento. La situación es muy complicada, ya que no solamente se quedan sin trabajo sino que pierden la cobertura y tratamientos de sus familiares“, relató uno de los afectados.

La preocupación también alcanza a los pacientes que dependen de la atención del centro. “Hay uno de los despedidos que tiene un hijo bajo tratamiento oncológico y no sabemos qué va a pasar con él“, señalaron los trabajadores.

La crisis de IOSFA y el impacto en Mendoza

La situación del centro médico Santa Rita se suma a la crisis que atraviesa IOSFA, una obra social que desde 2013 reúne la cobertura de integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad.

El conflicto se profundizó durante los últimos años y, en octubre, el Gobierno nacional avanzó con la disolución del organismo y su división en dos entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

La reestructuración contempla cambios en el funcionamiento del sistema, recortes de personal y el cierre de dependencias. En Mendoza, donde la obra social tiene unos 16.000 beneficiarios, el proceso ya se tradujo en despidos y en el cierre de uno de los establecimientos médicos históricos de la provincia.

Según los trabajadores, las dificultades con las prestaciones externas se arrastran desde hace más de un año, con interrupciones y aperturas parciales de algunos servicios. En ese contexto, Santa Rita había continuado atendiendo a los afiliados y se había convertido en una alternativa para quienes no encontraban respuestas en otros centros de salud.

Un centro médico con 40 años de historia

El establecimiento tiene alrededor de 40 años de trayectoria y, según explicaron sus trabajadores, históricamente perteneció a la Fuerza Aérea. Su funcionamiento cambió cuando, en 2013, las distintas obras sociales se integraron en IOSFA.

“Siempre funcionó con un nivel de excelencia hasta que IOSFA se hizo cargo de las tres obras sociales. De ahí empezó la decadencia y en estos últimos tres años, sobre todo, el deterioro fue terrible“, contó una trabajadora.

Además de la pérdida de las fuentes laborales, los empleados manifestaron su preocupación por los pacientes que fueron atendidos durante años en el centro médico. Entre ellos mencionaron a excombatientes de la Guerra de Malvinas y a integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en misiones de paz en el exterior.

Según explicaron, algunos de esos pacientes desarrollaron enfermedades como diabetes e hipertensión y necesitan controles y tratamientos periódicos.

Los trabajadores también realizaron una protesta frente a un edificio histórico vinculado al funcionamiento de la clínica para visibilizar el conflicto y reclamar respuestas.