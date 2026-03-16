Choque en Guaymallén: una mujer herida tras impactar contra un camión y un árbol

Un siniestro vial en la intersección de Buenos Vecinos y Starace dejó como saldo una conductora hospitalizada. El accidente ocurrió a primera hora de este lunes y la mecánica del hecho quedó bajo investigación.

La mañana de este lunes comenzó con un fuerte accidente de tránsito en Guaymallén, que involucró a un camión Mercedes Benz y un Volkswagen Fox. El hecho se registró cerca de las 6.50 en la esquina de Buenos Vecinos y Starace, una zona de alto flujo vehicular.

De acuerdo con los primeros datos, el Volkswagen Fox circulaba por calle Starace de Oeste a Este, mientras que el camión avanzaba por Buenos Vecinos de Sur a Norte. Al llegar al cruce, el vehículo menor impactó contra el lateral izquierdo del rodado de mayor porte, a la altura de la parte media.

Tras el choque, el auto terminó su recorrido contra un árbol ubicado en el margen oeste de Buenos Vecinos. La conductora, una mujer de 29 años, fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y diagnosticada con politraumatismos moderados. Posteriormente fue trasladada al Hospital Central para recibir atención médica.

El camionero, oriundo de Maipú, no sufrió lesiones. Al ser sometido al control de alcoholemia, el resultado fue 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando que conducía en condiciones reglamentarias. En el caso de la automovilista, el dosaje no fue realizado.

La mecánica del accidente quedó bajo investigación para determinar con precisión cómo se produjo la colisión en esta transitada intersección de Guaymallén, donde confluyen vehículos de gran porte y autos particulares.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes señalaron la necesidad de reforzar medidas de seguridad vial en ese cruce. La policía trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y facilitar las tareas de asistencia.