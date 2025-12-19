Chile confirmó los primeros casos de influenza A (H3N2) subclado K y la alerta llega a Mendoza

La nueva variante de influenza fue detectada en la región de Ñuble y ya circula en más de 30 países. Por la cercanía con la provincia, especialistas recomiendan reforzar la vacunación antigripal, mantener medidas de prevención y cuidar especialmente a los grupos de riesgo para evitar su propagación.

Se confirmaron los primeros casos de influenza A (H3N2) subclado K en Chile, y la noticia genera atención en Mendoza por la cercanía geográfica y el flujo constante de personas entre ambos países. La variante, identificada en la región de Ñuble por el Instituto de Salud Pública (ISP), es considerada altamente contagiosa y ya circula en más de 30 países.

La autoridad sanitaria chilena informó que el paciente afectado se encuentra en buen estado general y que el hallazgo responde al trabajo de vigilancia epidemiológica reforzada. “El sistema de monitoreo está funcionando y nos permite actuar con rapidez”, señaló el Secretarío Regional Ministerial de Salud de Ñuble, Gustavo Rojas Medina. El Ministerio de Salud de Chile aclaró que la detección ocurre en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza, aunque se espera que aparezcan nuevos casos en los próximos días.

La provincia comparte frontera directa con Chile y recibe un flujo constante de turistas y transportistas, lo que aumenta la necesidad de reforzar las medidas de prevención. Especialistas locales remarcan que la circulación de esta variante en el país vecino obliga a mantener la vacunación al día y a extremar cuidados en los grupos más vulnerables.

Los grupos de riesgo identificados por las autoridades sanitarias incluyen adultos mayores de 65 años, embarazadas, niños de entre 6 meses y 5 años, personas con enfermedades crónicas y trabajadores de la salud. Para ellos, la vacuna contra la gripe sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir cuadros graves, hospitalizaciones y muertes.

Además de la inmunización, se recomienda sostener medidas de autocuidado como el lavado frecuente de manos, ventilar ambientes cerrados, cubrirse al toser o estornudar y usar mascarilla en caso de síntomas respiratorios. “No se trata de generar alarma, sino de recordar que la prevención es clave para evitar que la influenza se expanda en nuestra región”, explicó la infectóloga mendocina María Eugenia López, quien subrayó que la vigilancia epidemiológica en Argentina también está activa.

La variante H3N2 subclado K presenta mutaciones que le otorgan mayor capacidad de evasión frente a los anticuerpos generados por las vacunas actuales. Sin embargo, los especialistas insisten en que la inmunización sigue siendo fundamental. “Aunque la protección no sea absoluta, la vacuna reduce significativamente el riesgo de complicaciones”, destacó el médico neumonólogo Ricardo Fernández, consultado por este medio.