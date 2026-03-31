Chile cambia el huso horario: cómo impactará en los pasos fronterizos y viajes desde Argentina

Desde abril, Chile retrasa una hora su reloj. Cómo afecta el nuevo huso horario a los cruces, el transporte y los viajes desde Argentina.

A partir del 4 de abril de 2026, Chile cambiará su huso horario, una medida que generará una nueva diferencia con Argentina y obligará a reorganizar viajes, transporte y actividades en zonas limítrofes. Con esta modificación, el país trasandino retrasará una hora sus relojes, por lo que cuando en Argentina sean las 8:00, en Chile serán las 7:00.

Cómo será el cambio de hora en Chile

Todos los años, Chile realiza un cambio en su huso horario para la temporada de invierno, este ajuste implica que, llegada la medianoche del 4 de abril, el reloj retrocederá:

A las 00:00 pasará a ser 23:00

Este esquema busca generar mañanas con más luz natural, aunque implicará menos luz hacia el final del día.

Uno de los principales efectos del cambio de huso horario en Chile se verá en los pasos internacionales, donde la coordinación horaria es clave para el funcionamiento diario. Esto significa que, aunque los horarios continúen coordinados entre Argentina y Chile, su interpretación dependerá del país en el que se encuentre cada persona.

Desde organismos oficiales recomendaron a los viajeros prestar especial atención a la diferencia horaria, ya que puede generar confusiones en:

Horarios de atención en aduanas

Servicios de transporte

Excursiones y reservas turísticas

Qué tener en cuenta antes de viajar a Chile

Ante este nuevo escenario, se aconseja:

Verificar los horarios actualizados de los pasos fronterizos

de los pasos fronterizos Revisar reservas de transporte y alojamiento

Considerar la diferencia de una hora en toda la planificación

Aunque el cambio pueda parecer menor, puede generar demoras o inconvenientes si no se tiene en cuenta.

Regiones de Chile que no cambian el horario

El nuevo esquema no se aplicará en todo el territorio chileno. Las regiones de: Aysén, Magallanes y Antártica Chilena mantendrán su horario actual, lo que implica que dentro del propio país convivirán distintas referencias horarias.