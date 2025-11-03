Chicos atropellados en el parque San Martín: imputaron a la mujer de 82 años

La Justicia imputó a la mujer de 82 años por el siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Boulogne Sur Mer y Clark de la Ciudad de Mendoza, en el que murió Fausto de 13 años y otro resultó gravemente herido. La conductora, acusada de pasar un semáforo en rojo, permanece aprehendida en su domicilio mientras avanza la investigación.

El fiscal de Tránsito Fernando Giunta imputó este lunes a María Amelia Albina Molina, de 82 años, por los delitos de homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por pasar un semáforo en rojo.

Según la investigación, el hecho ocurrió el primero de noviembre de 2025 alrededor de las 13:15 sobre la Avenida Boulogne Sur Mer, en la Ciudad de Mendoza. La mujer conducía un Volkswagen Up en dirección de sur a norte cuando, al llegar a la intersección con calle J. y M. Clark, pasó un semáforo en rojo y embistió a dos adolescentes que cruzaban la calle: Fausto Morcos García y Julián Guzzo.

Como consecuencia del impacto, Fausto Morco falleció en el lugar, mientras que Guzzo sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia para su atención médica.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, Molina permanece aprehendida en su domicilio con consigna policial, una medida dispuesta por su edad, mientras avanza la investigación y se evalúa su situación procesal.

Las autoridades judiciales informaron que no se brindarán más detalles por el momento hasta que se resuelvan las próximas instancias del expediente.

¿Cómo está el adolescente internado?

Un trágico accidente vial conmocionó a la comunidad mendocina este sábado al mediodía, cuando dos adolescentes fueron atropellados por un vehículo en la intersección de Boulogne Sur Mer y calle J. y M. Clark, frente al Parque General San Martín. Según confirmó el Ministerio de Seguridad, el siniestro se produjo alrededor de las 12:20 y dejó como saldo la muerte de Fausto Morcos García y a su amigo gravemente herido.

Ambos jóvenes eran estudiantes del Colegio Universitario Central (CUC), institución que decretó tres días de duelo y suspendió sus actividades académicas hasta el martes 4 de noviembre. Las banderas del establecimiento permanecen a media asta como señal de respeto y acompañamiento a las familias afectadas.

Los adolescentes fueron embestidos por un Volkswagen Up blanco que circulaba en sentido Sur-Norte. Según el parte policial, los chicos cruzaban la calzada cuando fueron impactados por el vehículo que manejaba la señora de 82 años. Ahora investigan si la mujer pasó el semáforo en rojo.

El otro menor fue trasladado de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde permanece internado en el Servicio de Terapia Intensiva, conectado a respirador. Fuentes médicas confirmaron que su estado es estable, aunque el pronóstico sigue siendo reservado, y su evolución esta siendo monitoreada por el equipo profesional.

La comunidad educativa expresó su profundo dolor por lo ocurrido. Autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y del CUC emitieron un comunicado oficial en el que manifestaron su acompañamiento a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes. “Despedimos con mucho dolor al estudiante fallecido y rogamos por la pronta recuperación del alumno internado”, señalaron.