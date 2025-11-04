Cerrarán el Paso Cristo Redentor por obras de mantenimiento: qué día y en qué horario no se podrá cruzar a Chile

Las autoridades del túnel internacional confirmaron que el tránsito estará cerrado en ambos sentidos debido a tareas de mantenimiento y reparación.

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal conexión terrestre entre Argentina y Chile, estará cerrado al tránsito este jueves 6 de noviembre debido a tareas de mantenimiento y reparación programadas en el túnel internacional.

Según informó la Coordinación Argentina del paso, el corte afectará a ambos sentidos de circulación y se extenderá entre las 20 y las 23 horas, tiempo durante el cual no se podrá cruzar hacia Chile ni ingresar a Mendoza por esta vía.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) detalló que durante el lapso de interrupción se realizarán trabajos técnicos en los sistemas de videovigilancia y red Wi-Fi del túnel, con el objetivo de mejorar la seguridad operativa y optimizar el monitoreo del tránsito internacional.

Las autoridades solicitaron a viajeros particulares, turistas y transportistas de carga que planifiquen sus cruces con anticipación para evitar demoras o contratiempos. El cierre será total y simultáneo en ambos sentidos, por lo que no habrá tránsito habilitado durante las tres horas de trabajo. Una vez finalizadas las tareas, el paso quedará nuevamente operativo con normalidad.

Rige el horario de verano en el paso internacional

Desde septiembre se encuentra vigente el horario de verano en el Paso Cristo Redentor, lo que permite el cruce las 24 horas del día, siempre que el clima y las condiciones de la ruta sean favorables.

Sin embargo, durante el cierre del jueves por la noche, el tránsito estará completamente interrumpido, independientemente de dicho horario.