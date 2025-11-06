Fuerte tormenta y granizo en el Gran Mendoza: mirá en vivo el radar de Contingencias climáticas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas para Mendoza y caída de granizo. Esto muestra el radar de Contingencias Climáticas con las celdas generándose en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja para Mendoza por fuertes tormentas. Pasadas las 17 de este jueves, la tormenta se hizo sentir en el Gran Mendoza, donde también se registró la caída de granizo.

El alerta indica que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o severas, y que las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos, intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas y caída de granizo.

¿Cómo es la tormenta que se está generando en la provincia? Esto muestra el radar de Contingencias Climáticas con las celdas generándose en la provincia.

¿Qué dice el Radar del Servicio Meteorológico Nacional?

Los radares meteorológicos, mediante microondas, detectan fenómenos como tormentas, turbulencia o cizalladura.

Estas microondas son devueltas en forma de eco y se representan por colores:

El verde indica baja precipitación

El amarillo precipitación media

El rojo alta precipitación.

La turbulencia se representa con el color magenta, y esas zonas, al igual que las tormentas, siempre se deben evitar.

¿Qué dice la Alerta Naranja?

La Alerta Naranja señala que la provincia será afectada por tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en muy cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

¿A qué hora puede haber tormentas?

Las tormentas pueden suceder durante la noche de este jueves.

¿Cómo estará este jueves 06-11-2025?

El jueves habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Muy inestable. Tormentas con granizo. Nevadas en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 10°C

Viernes 07-11-2025

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Lluvias hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 8°C