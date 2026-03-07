Carrusel 2026: la Reina que dejó un mensaje contra el Bullying

La representante de Maipú, Julieta Crespi, en la Vendimia 2026 eligió un vestido blanco con palabras vinculadas al acoso escolar para visibilizar la problemática del bullying durante su paso por el Carrusel.

La representante de Maipú en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, Julieta Crespi, tuvo un paso destacado frente al palco de la Reina durante el Carrusel vendimial. La joven no solo saludó al público que acompañaba el recorrido, sino que también dejó un fuerte mensaje social a través del vestido que eligió para la celebración.

La candidata maipucina apareció sobre el carro departamental con un vestido blanco muy particular: la prenda estaba cubierta por palabras vinculadas al bullying, el acoso y el maltrato. Según destacaron durante la transmisión, se trató de una elección deliberada de la reina para visibilizar una problemática que afecta especialmente a niños y adolescentes.

“Podría haberse puesto cualquier otro vestido, con brillo o de otro color, pero eligió esta pollera blanca con palabras que plasman lo que genera el bullying”, remarcaron los conductores mientras el carro avanzaba entre aplausos y bocinazos del público.

La propuesta estética de Crespi buscó transformar la vestimenta en un mensaje. En la tela se podían leer frases y términos vinculados al hostigamiento y a sus consecuencias, como una forma de visibilizar una realidad que se repite en escuelas de todo el mundo y que también atraviesa a la sociedad mendocina.

Durante su paso por el palco, la representante de Maipú también protagonizó un emotivo momento cuando se comunicó con su familia, que la seguía desde otro punto del recorrido. Sus seres queridos aprovecharon el contacto para felicitarla y destacar su valentía al impulsar la lucha contra el bullying.

“Gracias por ser tan valiente de luchar contra el bullying, te amamos”, le dijeron durante la transmisión, mientras la joven respondía con emoción y agradecía el apoyo permanente de su entorno.

El carro de Maipú también hizo referencia a la historia vendimial del departamento, recordando a las seis reinas que logró coronar a lo largo del tiempo. En el siglo XXI, Maipú es uno de los departamentos con mayor cantidad de coronaciones, junto a Tupungato.

Entre historia, celebración y mensajes sociales, el paso de Julieta Crespi dejó una de las postales más significativas del desfile: una reina que eligió utilizar la fiesta más importante de Mendoza para visibilizar una causa que atraviesa a miles de jóvenes.