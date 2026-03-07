Carrusel 2026: la abuela de una Reina que conmovió a todos “te amo mi vida”

Mara Valentina Lizana Muñoz representante de Junín vivió un momento hermoso cuando pasó por el palco de la Familia de El 9 Televida con un intercambio de palabras con su abuela.

Uno de los momentos mágicos de la Vendimia es cuando las reinas pasan en su carro y comparten unas palabras con al familia que está en el palco de El 9 Televida. En esta oportunidad, en pleno Carrusel se vivió un momento muy emotivo cuando la Reina de Junín pasó por el tradicional lugar y tuvo un intercambio hermoso con su abuela:

“Te amo mi vida” le dijo la abuela a lo que ella contestó: “hola nonita” y concluyó con un hermoso mensaje de la nona: “cómo estas mi cielo, orgullosa de vos, te amo”.

La Reina visiblemente emocinada señaló: “estoy disfrutando de todo esto y gracias, te amo”.

La Reina también tuvo un intercambio cont oda su familia:

“Hola familia, ¿cómo están?”, saludó la reina, visiblemente emocionada. Del otro lado, sus familiares respondieron con palabras cargadas de afecto. “Estoy muy orgullosa, estás hermosa hija”, le dijeron, mientras ella agradecía el acompañamiento: “Esto es para ustedes también, que son parte y me están acompañando”.

El intercambio continuó entre abrazos, sonrisas y mensajes de cariño. “Te amo”, repetían desde ambos lados, mientras la joven destacaba el apoyo constante de su entorno durante el proceso vendimial.

El momento más profundo llegó con el mensaje de su hermana, quien resaltó las cualidades personales de la joven y la animó a disfrutar del camino vendimial.

“Sea cual sea la corona que te toque portar este año, como reina de Junín o como reina de la provincia de Mendoza, lo vas a hacer increíble”, afirmó.

También destacó los valores con los que representa a su departamento: “Sos una soberana que reina con sencillez, humildad, alegría, fe y sobre todo compañerismo”.

Conmovida, la representante de Junín agradeció cada palabra y volvió a remarcar el papel fundamental de su familia en este momento especial. “Aprendo de ustedes a diario. Estoy muy feliz. Gracias por acompañarme y por todo lo que están haciendo”, expresó.

Mara Valentina Lizana Muñoz fue coronada Reina de la Vendimia de Junín 2026 en la fiesta “El Milagro que Florece”.