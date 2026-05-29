Capturaron e imputaron a un hombre acusado de dejar morir de hambre y abandonar a su propio padre

El acusado, de 41 años, fue localizado mediante el sistema de reconocimiento facial y quedó alojado en el penal provincial. La víctima, un jubilado de 72 años, había sido hallado en estado de abandono extremo y falleció tras ser internado en muy mal estado de salud.

Un caso de abandono intrafamiliar conmueve a Mendoza. La Justicia confirmó la captura de Sergio Gustavo Morán, de 41 años, acusado de haber dejado morir de hambre a su padre, Francisco Carlos Morán, un jubilado de 72 años que falleció el año pasado tras ser encontrado en condiciones deplorables en su vivienda de Godoy Cruz.

El hecho se conoció en mayo de 2025, cuando personal médico y policial ingresó a la casa ubicada en calle Javier Morales. Allí hallaron al hombre mayor en grave estado de desnutrición, con hematomas en el rostro y el cuerpo, además de un cuadro de neumonía y edema agudo de pulmón. Según testigos, la víctima repetía la frase: “Tengo hambre”, lo que reflejaba la situación de abandono en la que vivía.

Fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara, donde murió 24 horas después. La investigación determinó que convivía con su hijo y estaba bajo su cuidado, lo que derivó en la imputación por abandono de persona agravado, delito que contempla penas severas cuando la víctima es un adulto mayor dependiente.

El fiscal Juan Carlos Alessandra, a cargo de la causa, ordenó la captura del sospechoso en 2025, pero el hombre permaneció prófugo durante meses. Finalmente, en mayo de 2026, fue localizado gracias al sistema de reconocimiento facial del Ministerio de Seguridad y Justicia, y quedó alojado en el penal provincial. “Se trata de un caso de abandono que derivó en la muerte de la víctima. La imputación es clara y contundente”, señaló Alessandra.

La escena encontrada en la vivienda reflejaba un nivel de abandono alarmante: escasez de alimentos, condiciones de higiene deficientes y ausencia de cuidados básicos. Para los investigadores, el imputado habría incumplido de manera deliberada su deber de asistencia hacia su padre, lo que derivó en un desenlace fatal.

El caso reabre el debate sobre la protección de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Organizaciones sociales remarcaron la necesidad de reforzar los mecanismos de control y asistencia, especialmente en hogares donde los ancianos dependen de familiares directos. “Es un ejemplo doloroso de cómo la falta de atención puede transformarse en violencia letal”, expresó un especialista en gerontología consultado.