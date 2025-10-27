Caos vehicular en el Acceso Este y el ingreso a la Ciudad: ¿qué pasa?

Fuerte congestión vehicular este lunes por la mañana en los accesos a Ciudad, con demoras que complicaron el ingreso y salida durante el horario pico.

El comienzo de la jornada de este lunes se vio marcado por importantes demoras en el acceso Este dirección a la Ciudad de Mendoza. Pasadas las 8.30 de la mañana, el tránsito se encontraba prácticamente detenido en varios tramos, especialmente en las inmediaciones del nudo vial.

Las imágenes desde el lugar mostraban una gran congestión vehicular y conductores intentando avanzar por las salidas laterales para evitar el embotellamiento. Si bien no se reportó colisiones ni incidentes, la acumulación de autos generó un verdadero cuello de botella.

Al parecer, las demoras son por los trabajos que se están realizando en el correo lo que interrumpió la calzada en calle Vicente Zapata y Colón.

El panorama se repitió tanto en la mano derecha como en la izquierda, donde los automovilistas buscaban la vía más rápida sin éxito. Las autoridades recomiendan circular con precaución y, en lo posible, optar por rutas alternativas hasta que se normalice el flujo vehicular.