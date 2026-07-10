Caos por los colectivos de Mendoza: largas demoras, unidades repletas y fuertes reclamos de los usuarios

El funcionamiento de los colectivos en Mendoza con frecuencias de domingo durante el día no laborable provocó extensas esperas, filas en las paradas y numerosas quejas de quienes debieron asistir a sus trabajos este viernes.

La reducción de frecuencias del transporte público en Mendoza generó un comienzo de jornada complicado para miles de pasajeros. Desde las primeras horas de este viernes, usuarios de distintos puntos del Gran Mendoza denunciaron demoras de hasta una hora, colectivos repletos y largas filas en las paradas debido al esquema especial implementado por el Gobierno provincial.

Aunque el 10 de julio fue declarado día no laborable con fines turísticos, una gran parte de la actividad comercial, gastronómica y de servicios funcionó normalmente, lo que hizo que la demanda de pasajeros fuera muy superior a la prevista para un domingo o un feriado.

Por qué hubo demoras en los colectivos este viernes

El sistema de Mendotran operó con frecuencias de domingo y feriado, una modalidad que ya se había aplicado durante el feriado del 9 de Julio.

Desde el Gobierno provincial explicaron que esta decisión responde a que, históricamente, durante los feriados y días no laborables la cantidad de pasajeros disminuye considerablemente, por lo que se reduce la cantidad de unidades en circulación.

Según indicaron desde el Ejecutivo, en este tipo de jornadas la demanda puede caer hasta un 60%, motivo por el cual consideran más eficiente adaptar la frecuencia del servicio.

Sin embargo, este viernes la realidad fue diferente y miles de personas debieron trasladarse a sus lugares de trabajo, lo que provocó un fuerte desfasaje entre la oferta de colectivos y la cantidad de pasajeros.

Filas, colectivos llenos y esperas de hasta una hora

Las mayores complicaciones se registraron durante la mañana en distintos sectores del Gran Mendoza, donde numerosos pasajeros manifestaron su malestar por las demoras. En varias paradas del microcentro, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Maipú se observaron largas filas de personas esperando las unidades.

Muchos usuarios aseguraron haber aguardado entre 40 minutos y una hora, mientras que otros señalaron que, cuando finalmente llegaban los colectivos, estos circulaban con una importante cantidad de pasajeros, dificultando incluso poder subir.

Las críticas se concentraron en que, pese a tratarse de un día no laborable, gran parte de las actividades económicas continuó desarrollándose con normalidad. Por ese motivo, los pasajeros consideraron que el servicio debería haber funcionado con una frecuencia similar a la de un día hábil, especialmente durante las primeras horas de la jornada.

Algunos usuarios reconocieron haber consultado previamente la aplicación Mendotran Cuándo Subo, mientras que otros afirmaron desconocer que el esquema especial también se aplicaría este viernes, ya que muchos solo lo asociaban al feriado del 9 de Julio.

También cambiará el transporte por el partido de la Selección Argentina

A las críticas por las demoras de este viernes se suma otra modificación que afectará el funcionamiento del transporte público en Mendoza durante el fin de semana.

El Gobierno provincial confirmó que este sábado, con motivo del partido de la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026, los últimos recorridos de colectivos partirán desde los controles de línea a las 21.30.

Después de ese horario no habrá nuevas salidas y el servicio recién volverá a funcionar durante la madrugada del domingo, cuando comiencen los primeros recorridos habituales.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los usuarios organizar sus viajes con anticipación y consultar los horarios actualizados a través de la aplicación Mendotran Cuándo Subo, que permite seguir en tiempo real la ubicación de las unidades y conocer las frecuencias de cada línea.