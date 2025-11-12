Caos en el Nudo Vial: dos choques que involucran camiones complican el tránsito

El ingreso al centro está colapsado por dos accidentes viales. Ambos, a pocos metros del ingreso a la ciudad por el Acceso Este.

Dos choques a pocos metros del Nudo Vial, interrumpen el tránsito y complican la entrada al centro de Mendoza. En ambos accidentes los involucrados son camiones y si bien los choques fueron menores, la participación de los rodados grandes, complica la circulación.

El primero de los choque es a unos 40 metros al Este del Nudo Vial y es entre un camión y un auto. En tanto, el segundo es entre otro camión y una camioneta, ese sí ya en la circulación del Nudo Vial.

Si bien ambos choques complican el tránsito, hay circulación. Lo importante es circular con precaución para evitar algún roce con otro vehículo, entendiendo que el flujo se va a canalizar por menos vías de salida.

Para los que vienen del Este tienen alternativas por Bandera de Los Andes y después Alem o por Pascual Toso y luego Catamarca.