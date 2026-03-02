Canje de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia: cuándo y dónde se pueden retirar

Desde este 2 de marzo está habilitado el canje de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 en distintos puntos de Mendoza. El trámite es obligatorio para quienes compraron tickets online y quieran asistir al Acto Central, la repetición y los shows musicales en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El canje de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya está en marcha. Desde este lunes 2 de marzo, quienes compraron sus tickets de manera online pueden retirar la entrada física para asistir al Acto Central, la repetición y los shows musicales en el Teatro Griego Frank Romero Day. La medida rige tras el período de venta digital y alcanza a todos los eventos principales de la celebración vendimial, que este año tendrá como espectáculo central “90 cosechas de una misma cepa”.

Con fuerte expectativa y localidades agotadas para las noches centrales, comenzó oficialmente el canje de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, un paso obligatorio para acceder al Teatro Griego Frank Romero Day.

El retiro de tickets físicos se habilitó este lunes 2 de marzo, luego de la compra previa de manera online. Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es agilizar el ingreso al teatro y evitar demoras o eventuales inconvenientes técnicos vinculados a la conectividad.

El Acto Central de la Vendimia 2026 se realizará el sábado 7 de marzo, con la puesta en escena del espectáculo artístico, la elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia. En tanto, el domingo 8 será la tradicional repetición, que tendrá como cierre musical a Luciano Pereyra.

Las noches del lunes 9 y martes 10 de marzo estarán destinadas exclusivamente a los shows musicales, sin repetición del espectáculo central.

Dónde canjear las entradas de la Vendimia 2026

El trámite debe realizarse de manera presencial en alguno de los siete puntos habilitados en toda la provincia. Es obligatorio presentar la documentación requerida para validar la compra online.

En el Gran Mendoza, los puntos disponibles, hasta el domingo 8 de marzo, de 9 a 18, son:

Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz).

Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610).

Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez 204).

En el resto de la provincia, el canje podrá realizarse hasta el viernes 6 de marzo en:

Teatro Roma (San Rafael), de 9 a 13 y de 17 a 21.

Casa de la Cultura de San Martín , de 9 a 18.

Auditorio Municipal de Tunuyán, de 10 a 13 y de 18 a 21.

Entradas agotadas para el Acto Central y la repetición

Tanto el Acto Central como la repetición de la Vendimia 2026 ya se encuentran agotados. Solo quedan localidades disponibles para las dos noches de espectáculos musicales del lunes y martes posteriores.

Entre los asistentes, hubo opiniones divididas respecto del sistema de canje. Mientras muchos destacaron la rapidez del trámite y la posibilidad de contar con la entrada física, otros plantearon reparos por la exigencia de presentar documentación original, especialmente en el caso de turistas o familiares que compraron desde el exterior.

Las autoridades defendieron el mecanismo al señalar que permite “garantizar el acceso ordenado y dinámico” al teatro, especialmente en jornadas de alta concurrencia donde los sistemas digitales podrían saturarse.

Marzo concentrará los principales eventos del calendario vendimial, con propuestas culturales y artísticas que convocan tanto a mendocinos como a visitantes.