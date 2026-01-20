Camping municipal de Tupungato: ¿porqué cierra en plena temporada de verano?

El predio permanecerá cerrado del 3 al 9 de febrero por trabajos técnicos y logísticos vinculados a la puesta en escena de la Vendimia de Tupungato.

El Camping Municipal de Tupungato, uno de los espacios verdes más visitados del Valle de Uco, anunció que cerrará sus puertas de manera temporal. La medida regirá desde el 3 de febrero hasta el 9 inclusive, debido al despliegue técnico y armado de escenario para la celebración de la Vendimia Tupungato 2026.

El lugar, reconocido por su frondosa arboleda, arroyos cristalinos y un entorno natural ideal para el descanso, recibe cada semana a cientos de visitantes que acampan y disfrutan de sus instalaciones. Sin embargo, durante esos días no estará habilitado al público por razones de seguridad, ya que se prevé el ingreso y egreso constante de maquinaria y personal especializado.

La Municipalidad informó que el cierre responde a la necesidad de garantizar un montaje seguro y eficiente para la fiesta departamental. Se solicita a turistas, vecinos y visitantes tener en cuenta esta información al momento de planificar sus vacaciones o actividades al aire libre.

El camping, ubicado en Calle La Costa, distrito El Peral, a una hora de la Ciudad de Mendoza, es considerado uno de los más atractivos de la provincia. Sus servicios incluyen churrasqueras, quinchos, horno de barro, electricidad y baños con duchas, además de sectores de picnic y espacios para acampar.

En cuanto a los valores, la entrada diaria cuesta $2.000 para residentes de Tupungato y $3.000 para visitantes, mientras que los jubilados locales ingresan sin costo. El derecho de acampe es de $10.000 para residentes y $15.000 para no residentes, con una duración de cinco días por carpa o casilla.