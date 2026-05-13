Cambios en la Zona Fría: qué departamentos de Mendoza podrían perder el subsidio al gas

El Gobierno nacional impulsa una modificación de la ley de Zona Fría y busca limitar el beneficio únicamente a regiones históricamente alcanzadas por el régimen. Miles de usuarios mendocinos podrían dejar de recibir descuentos en la tarifa de gas.

El debate por el futuro de los subsidios al gas volvió a instalarse en el Congreso y genera preocupación en Mendoza. El Gobierno nacional impulsa cambios en la ley de Zona Fría, el régimen que actualmente permite que miles de hogares accedan a descuentos en las boletas de gas natural. La iniciativa busca retrotraer la ampliación aprobada en 2021 y volver al esquema original del beneficio, lo que implicaría que gran parte de la provincia deje de estar incluida automáticamente dentro del subsidio. Según trascendió, el proyecto comenzó a debatirse en comisión en la Cámara de Diputados y podría llegar al recinto en los próximos días.

Qué es la ley de Zona Fría y por qué quieren modificarla

La ley de Zona Fría otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios que viven en regiones con bajas temperaturas o condiciones climáticas extremas.

En 2021, el régimen fue ampliado e incorporó a nuevas provincias y localidades, entre ellas gran parte de Mendoza. Desde entonces, miles de familias mendocinas comenzaron a recibir rebajas en las facturas de gas.

Ahora, desde el oficialismo nacional buscan volver al esquema previo y limitar el subsidio únicamente a las zonas históricamente alcanzadas, como la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe.

Qué zonas de Mendoza podrían perder el subsidio

De avanzar el proyecto, Mendoza dejaría de estar incluida en su totalidad dentro del beneficio y solamente Malargüe conservaría automáticamente el régimen especial por considerarse zona climática extrema.

El resto de los departamentos mendocinos podría perder el descuento generalizado en la tarifa de gas, aunque habría excepciones para hogares considerados vulnerables desde el punto de vista económico. Según explicó el diputado nacional Lisandro Nieri, el objetivo es “focalizar los subsidios en quienes realmente los necesitan”.

Quiénes podrían mantener el beneficio

La propuesta contempla que algunos usuarios continúen recibiendo subsidios aunque vivan fuera de las zonas históricas.

Entre los grupos alcanzados figuran:

Hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales.

Beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Veteranos de Malvinas.

Familias con integrantes con discapacidad.

Usuarios que cumplan determinados requisitos socioeconómicos.

En esos casos, el subsidio pasaría a estar vinculado a la situación económica del hogar y no únicamente a la ubicación geográfica.

Especialistas advirtieron que la eliminación del beneficio para parte de los usuarios provocaría un aumento en las tarifas de gas. Sin embargo, remarcaron que quienes cumplan las condiciones para acceder al esquema de subsidios focalizados podrían mantener descuentos parciales o totales. “El impacto sería principalmente para quienes hoy reciben el subsidio por ubicación geográfica, pero no califican dentro de los criterios económicos”, explicaron.

Desde el oficialismo sostienen que la ampliación realizada en 2021 generó distorsiones y subsidios para sectores que no necesariamente se encontraban en situación de vulnerabilidad.

Además, argumentan que el actual esquema afecta la sustentabilidad del sistema energético y profundiza desigualdades entre distintas regiones del país. “El objetivo es hacer más eficiente el subsidio y dirigirlo a quienes realmente tienen necesidad económica”, señalaron durante el debate legislativo.

Cuándo podría definirse el cambio en Zona Fría

El proyecto comenzó a analizarse en comisión y el oficialismo buscaría llevarlo al recinto en los próximos días. Aunque todavía no hay una definición concreta, el debate ya genera preocupación entre usuarios mendocinos que podrían sufrir aumentos en las boletas de gas en pleno contexto de suba.