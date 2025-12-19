Calor, Zonda y lluvia: el combo del viernes en Mendoza ¿qué pasa en tu departamento?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas en Mendoza. Además se espera una jornada muy calurosa con una máxima de 38 grados y viento Zonda en la precordillera.

Este viernes se viene un día muy pesado en Mendoza. Hará mucho calor y, además, se sentirá el efecto Zonda ya que soplará en precordillera. En los departamentos del Este y Sur, rematarán el día con una fuerte tormenta.

¿Cómo estará el viernes 19-12-2025?

El viernes estará muy caluroso con ascenso del la temperatura, vientos moderados del sector sur, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Zonda en precordillera y Malargue. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 38°C | Mínima: 21°C

Alerta Amarilla por tormentas

En los departamentos del Este y Sur de Mendoza rige una alerta amarilla por tormentas. Esto señala que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Sábado 20-12-2025

El sábado estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al este. Precipitaciones hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 21°C

Domingo 21-12-2025

Parcialmente nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, precipitaciones aisladas, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 18°C

Lunes 22-12-2025

Parcialmente nublado e inestable con precipitaciones, poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 18°C

Martes 23-12-2025

Caluroso con poca nubosidad, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 20°C

Miércoles 24-12-2025

Caluroso y algo nublado, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 23°C

Jueves 25-12-2025

Muy caluroso y algo nublado, inestable hacia la noche.

Máxima: 38°C | Mínima: 24°C